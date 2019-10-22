Бахар Мурадова: Солидарность граждан Азербайджана проявилась на акции перед Центром Гейдара Алиева 20 октября

БАКУ/Trend/ - Всем известно кто стоит за теми, кто организовал незаконную акцию 19 октября, какова их цель. Они хотели преступить закон. Пытались привлечь туда людей склонных к социальному недовольству. Одним словом, старались провести акцию с участием людей, готовых выполнить заказы определенных сил, служащих Армении, армянству, финансируемых армянами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала вице-спикер Бахар Мурадова, комментируя попытку незаконной акции 19 октября.

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