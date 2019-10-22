Радикальная оппозиция выводит людей на улицы, а сама живет в роскоши на "пожертвования" – депутат (версия 2)

22 октября 2019 14:33 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция выводит людей на улицы, а сама живет в роскоши на "пожертвования".

Об этом, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сказала депутат Кямиля Алиева, сообщает во вторник Trend.

«Ранее мы стали свидетелями того, как члены т. н. Национального совета попытались в очередной раз провести незаконную акцию. Стремясь создать напряженность, они продемонстрировали свои истинные намерения», - сказала Алиева.

По словам депутата, радикальная оппозиция еще раз показала, что не придает значения законам страны. "За счет "пожертвований", получаемых от антиазербайджанских сил, группа радикалов пытается создать беспорядки", - сказала она.

Алиева отметила, что такими действиями они предают азербайджанский народ: «Но забывают, что в Азербайджане не старые времена, и сеять хаос и заниматься самоуправством не получится. Их желания не реализуются и не будут реализованы, потому что этого не позволит азербайджанский народ. Законам должны подчиняться все», - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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