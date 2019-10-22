Сиявуш Новрузов: Гейдар Алиев своим возвращением доказал, что никакие опасности и угрозы не заставят его свернуть с пути (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан столкнулся с очень серьезными политическими, социально-экономическими, гуманитарными проблемами. Республика, охваченная хаосом и анархией, стала ареной борьбы иностранных разведок. В такой опасной ситуации великий лидер отозвался на зов народа, поставив под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, взял на себя ответственную миссию спасения Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Он сообщил, что в то время, проявив мудрость, несмотря на многочисленные угрозы и опасность великий лидер Гейдар Алиев не страшась ничего, поставив свою жизнь под угрозу, вышел на политическую арену во имя будущего Азербайджана. В тот период, великий лидер своим возвращением доказал всем, что никакие опасности и угрозы не заставят его свернуть с пути и он опять будет достойно служить народу.

По словам депутата, во время приема вице-примьера Гаджибалы Абуталыбова в связи с его заявлением об освобождении от должности Президент Ильхам Алиев заявил, что, несмотря на все опасности Гейдар Алиев прибыл в Баку и сказал свое слово. В отличие от сегодняшних трусов, называющих себя «лидером», он был готов пойти на опасности и лишения.

"Политическая некомпетентность лиц, руководящих в то время государством, их неспособность принимать независимые решения и осуществлять политику согласно национальным интересам, ввиду того, что они вели борьбу не в интересах государства, а в личных, корпоративных целях, поставили Азербайджан под угрозу потери независимости. В это тяжелое время для спасения народа и государства возникла необходимость в решительном лидере, имеющем богатый опыт государственника. Этим лидером был именно общенациональный лидер Гейдар Алиев. Великий лидер Гейдар Алиев, вернувшись по настоятельному требованию народа к власти в 1993 году, спас республику от упадка и вывел страну на путь развития, созданием современного независимого Азербайджана он переписал историю. Как гражданин, историческая личность, обладающая патриотизмом и чувством национального сопереживания, Гейдар Алиев спас Отчизну от бедствий, оберег страну от попыток переворота, хаоса и направил на путь развития, обеспечил в обществе чувство уверенности, а также стабильность и процветание в стране», - сказал Сиявуш Новрузов.

Он добавил, что в целом, в истории государственности Азербайджана Гейдар Алиев занимает исключительные место и роль, заслуги общенационального лидера перед азербайджанским народом неоценимы.

«Незаменимые заслуги великого лидера перед азербайджанским народом охватывают все периоды его деятельности. Проделанные общенациональным лидером работы во время руководства как в период СССР, так и в годы независимости, послужили росту мощи республики, завоеванию новых вершин, достижению грандиозных успехов», - подытожил Сиявуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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