Бахар Мурадова: Солидарность граждан Азербайджана проявилась на акции перед Центром Гейдара Алиева 20 октября (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Всем известно какие силы стоят среди организаторов незаконной акции 19 октября, каковы их цели. Они хотели преступить закон. Пытались привлечь туда людей склонных к социальному недовольству. Одним словом, старались провести акцию с участием людей, готовых следовать воле определенных сил, служащих Армении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала вице-спикер Бахар Мурадова, комментируя попытку незаконной акции 19 октября.

Она сообщила, что цель этих сил – остановить реформы в Азербайджане, пошатнуть государство, свергнуть легитимную власть.

“Понаблюдаем за группами, о которых идет речь, и скорректируем наши мнения о результатах их действий. У них нет шансов достичь своей цели. Этого от них никто и не ожидает — ни массы, ни какие-либо слои общества», - сказала Мурадова.

Вице-спикер отметила, что попыткой провести незаконную акцию эти люди еще раз напомнили молодежи, широким массам населения, не имеющим представления о 90-х годах, к чему могут привести противозаконные действия.

“Они показали, что может случиться если держать свои интересы, амбиции выше интересов государства. Они показали, к чему может привести попытка очернить полицию, распространение ложной информации. Они сделали это очень хорошо, потому что они только это и умеют. Поэтому думаю, что азербайджанское государство, как всегда, дав правовую оценку таким действиям, продолжит свой курс. В то же время, Азербайджан продолжит проводить политику, ослабляющую Армению, и совместно с народом будет осуществлять политику, завоевавшую стране авторитет во всем мире. Сегодня в стране есть Президент который ставит интересы государства и народа превыше всего, и солидарность абсолютного большинства граждан с Президентом. Эта солидарность проявилась на акции перед Центром Гейдара Алиева 20 октября. Азербайджан достоин именно таких акций », - сказала Бахар Мурадова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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