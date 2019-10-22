Вице-спикер: Али Керимли сегодня предаёт государство, как в свое время предал Эльчибея (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Если просмотреть хронику предательств с 90-х годов до сегодняшнего дня личностей, называющихся радикальной оппозицией, то человек испытывает ужас. За все эти годы они ни на йоту не продвинулись в своем развитии. У них нет ни чувства государственности, ни эрудиции, ни мировоззрения. Чем же вы занимались эти годы?

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что Азербайджан уже космическая держава.

“Азербайджан в 2011 году был избран членом Совета безопасности ООН, провел Европейские, Исламские игры, принял большие гуманитарные, политические мероприятия. В Азербайджане 25-26 ноября будет проведено большое международное мероприятие. Разве было так важно, в такой ситуации создать беспорядок около станции метро 28 Мая? Откуда эта ненависть к государству, государственности? Ведь вы тоже граждане Азербайджана. Я понимаю, что у вас есть заказчики. Но все равно, вы - граждане Азербайджана», - сказал Аскеров.

Он сообщил, что Азербайджан и впредь будет развиваться и станет одним из избранных государств мира.

«Они намеренно так поступают, чтобы создать беспорядки, противостояние. В 1992 году Абульфаз Эльчибей подписал пакт о гражданских и политических правах. В этом акте отображены все пункты о свободном собрании. Али Керимли сегодня предаёт государство, как в свое время предал Эльчибея. Они знают, что нельзя проводить митинги ближе чем 200 метров от станции метро. Потому что она считается охраняемой территорией. Но, несмотря на это они призывают — давайте создадим там противостояние, двинемся на власть. Кто ты такой, чтобы идти на власть? В связи с этим из Европы доносятся отголоски. Прежде всего, не говорите с нами в форме диктата. Сначала расследуйте позорище, происходящее в других странах, а потом спрашивайте с нас. Кто виновен будет наказан, а кто нет – освобожден. Мы будем защищать нашего главу государства, нашу независимость, как зеницу ока», - сказал Зияфет Аскеров.

Он отметил, что Али Керимли уже и так все потерял.

«Хоть молодежь пожалей. Пусть займутся наукой, образованием, полезным делом», - подытожил вице-спикер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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