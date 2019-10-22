В Азербайджане будут созданы региональные управления Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия (версия 2)

22 октября 2019 18:26 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о совершенствовании деятельности Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

В указе говорится, что с целью усиления государственного контроля в сфере охраны недвижимых исторических и культурных памятников, обеспечения эффективности управления создаются пять региональных управлений Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Кабинету министров поручается определить территориальную принадлежность региональных управлений, которые будут созданы согласно первой части настоящего указа; за счет оптимизации единиц штата охранников памятников Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры обеспечить определение предела численности работников региональных управлений, которые будут созданы согласно первой части настоящего указа; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения связанные с совершенствованием законодательства в сфере охраны исторических и культурных памятников и ужесточению ответственности за нарушение требований по охране культурных ресурсов; осуществить необходимые меры связанные с деятельностью региональных управлений Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, которые будут созданы согласно первой части настоящего указа; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры обеспечит усиление государственного контроля в сфере охраны исторических и культурных памятников, находящихся под государственной охраной, организацию на современном уровне охраны недвижимых исторических и культурных памятников, исторических и культурных заповедников, применение современных технологий и ведущего международного опыта в сфере охраны исторических и культурных памятников, широкомасштабное исследование исторических и культурных памятников.

Министерство культуры решит вопросы, вытекающие из настоящего указа.

В пункте 2.3 указа Президента Азербайджана «О применении закона Азербайджана «Об охране исторических и культурных памятников»» № 725 от 13 июня 1998 года (Сборник законодательства Азербайджана, 1998, № 6, статья 386; 2002, № 1, статья 14; 2006, № 9, статья 743, № 11, статья 943; 2007, № 11, статья 1115; 2008, № 1, статья 8, № 6, статья 498; 2010, № 8, статья 723; 2013, № 3, статья 241, № 5, статья 498; 2015, № 9, статья 1004; 2016, № 3, статья 463; 2018, № 11, статья 2245) слова «Кабинет Министров» заменяются на слова «министерство культуры».

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