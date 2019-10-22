Президент Ильхам Алиев поздравил венгерского коллегу (версия 2)

22 октября 2019 19:11 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:43)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Азербайджано-венгерские связи с каждым днем расширяются. Верю, что партнерские отношения между нашими странами, наше взаимовыгодное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут последовательно развиваться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Венгрии – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Успешное, устойчивое экономическое развитие нашей страны впредь должно быть обеспечено за счет частного сектора
Политика 20:49
Член Общественной палаты союзного государства Россия и Беларусь направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 18:50
Президент Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева в связи с его назначением на новую должность
Политика 17:44
В Азербайджане будут созданы региональные управления Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия
Политика 17:32
В Азербайджане создаются историко-культурные заповедники
Политика 17:18
Президент Ильхам Алиев поздравил венгерского коллегу
Политика 16:43
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Успешное, устойчивое экономическое развитие нашей страны впредь должно быть обеспечено за счет частного сектора
Политика 20:49
В Азербайджане обнаружены серьезные правонарушения в сфере производства сахара
Общество 20:40
Помпео заявил, что Китай в лучшем случае является стратегическим конкурентом США
США 20:26
США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное
США 20:07
В средних школах Азербайджана открылись новые группы дошкольного образования общинного типа
Общество 19:51
В Азербайджане стартует конкурс для желающих стать контролером на экзаменах ГЭЦ
Общество 19:29
Экспорт иранской провинции Ардебиль вырос более чем на 150%
Бизнес 19:06
Голладский бизнес особо заинтересован в нефтегазовом секторе Казахстана
Бизнес 19:01
Член Общественной палаты союзного государства Россия и Беларусь направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 18:50