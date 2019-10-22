Президент Ильхам Алиев поздравил венгерского коллегу (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Азербайджано-венгерские связи с каждым днем расширяются. Верю, что партнерские отношения между нашими странами, наше взаимовыгодное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут последовательно развиваться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Венгрии – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме главы государства.

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