Президент Ильхам Алиев: Необходимо создать условия для обеспечения занятости, обеспечения растущего населения работой (версия 2)

Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 21:24)

БАКУ/Trend/ - Необходимо создать условия для обеспечения работой растущее население.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Шахина Мустафаева в связи с его назначением на новую должность — заместителя премьер-министра.

"Как министр экономики вы принимали активное участие в работе по подготовке и исполнению Государственной программы социально-экономического развития регионов и сыграли важную роль в составлении данной программы. Считаю, что эта сфера постоянно должна находиться в центре вашего внимания. Вы также являетесь сопредседателем ряда двусторонних межправительственных комиссий с азербайджанской стороны. Вам необходимо продолжать деятельность в этой области. По моему указанию вы были командированы во многие страны, организовали там различные мероприятия для поощрения азербайджанского экспорта. Деловым кругам оказывается большая помощь, прилагаются усилия для поставки производимых в Азербайджане товаров экспортной направленности на внешние рынки и организации их продажи. Этой сфере также следует уделять постоянное внимание. Я уже высказался по поводу целенаправленности государственных инвестиций. Они должны служить росту ненефтяного сектора. Необходимо создать условия для обеспечения занятости, обеспечения растущего населения работой", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.