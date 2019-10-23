Председательство в Движении неприсоединения перешло к Азербайджану (версия 2)

23 октября 2019 10:15 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Председательство в Движении неприсоединения перешло к Азербайджану, сообщает в среду Trend.

На встрече глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, проходящей в Баку, председательство в организации было передано министром иностранных дел Венесуэлы Жоржем Арреаза министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Выразив признательность, Мамедъяров отметил, что за время председательства в структуре Азербайджан будет проводить необходимую работу по развитию организации, укреплению связей между странами-членами.

Напомним, что сегодня в Баку проходит встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Встреча глав МИД проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан будет председательствовать в этой структуре в 2019-2022 годах.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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