Эльмар Мамедъяров: Приведение деятельности Движения неприсоединения в соответствие с новыми реалиями - одна из важных задач

23 октября 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приведение деятельности Движения неприсоединения в соответствие с новыми реалиями - одна из важных задач.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе встречи глав МИД стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

«Мы очень рады за интерес к данному саммиту, проводимому в Баку», - сказал министр, выразив надежду, что этот саммит станет очередным успешным мероприятием.

Мамедъяров отметил, что Движение неприсоединения представляет собой широкую и инклюзивную платформу для практического сотрудничества.

«Движение неприсоединения играет важную роль в укреплении мира и безопасности. Сегодня одной из важных задач является приведение деятельности этой структуры в соответствие с новыми реалиями. Азербайджан стал членом этой организации в мае 2011 года и за это время смог завоевать доверие, и стать председателем этой структуры. Азербайджан проводит независимую политику, не вступает в военные организации и военные блоки. Во время председательства приоритетом Азербайджана будет расширение возможностей для молодежи, обеспечение активного участия молодежи в государственном управлении, решения их социальных проблем. Азербайджан инициировал проведение первого саммита молодежи в Баку. Более 40 представителей молодежи из стран Движения неприсоединения будут участвовать в этом саммите», - сказал он.

Отметим, что встреча глав МИД проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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