Хикмет Гаджиев: Поспешное заявление ЕС относительно митинга в Азербайджане не отражает реальности

БАКУ /Trend/ - Поспешное заявление Европейского союза (ЕС) о митинге в Азербайджане не отражает реальности. Об этом, как сообщает Trend, говорится в статье заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, опубликованной в EURACTIV Network.

По словам заведующего отделом, попытка несанкционированного митинга в центральной части Баку со стороны некоторых оппозиционных групп была представлена односторонним и искаженным образом, и поспешное заявление ЕС о митинге также не отражает реальность.

«Заявления о чрезмерном применении силы и задержании десятков людей просто не соответствуют действительности», - сказал Гаджиев.

Как отмечает заведующий отделом в статье, свобода собраний в Азербайджане полностью обеспечена.

«В ответ на обращение оппозиционной группы, мэрия Баку предложила провести демонстрацию в районе Локбатан города Баку. Но так называемая оппозиция отказалась и предприняла попытку несанкционированных действий по проведению демонстрации в зоне безопасности станции метро 28 мая. Согласно закону Азербайджана «О свободе собраний», митинги и демонстрации в зоне безопасности станций метро запрещены по соображениям безопасности», - заметил Гаджиев.

Кроме того, по словам заведующего отделом, было гарантировано обращение той же группы о проведении пикета протеста восьмого октября 2019 года перед мэрией Баку.

«Но они пытались превратить его в митинг на центральной улице в часы оживленного движения. Во время митинга 18 октября 2019 года полиция Азербайджана действовала профессионально. Задержанные были освобождены после получения предупреждения. Никто не пострадал. Таким образом, заявления некоторых лиц, в том числе высказывания председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, о нанесенных полицией телесных повреждениях, являются ни чем иным, как ложью», - сказал Гаджиев.

Заведующий отделом, напомнил о фактах грубого применения чрезмерной силы, в том числе резиновых пуль, собак в некоторых европейских столицах против мирных демонстраций.

Гаджиев продолжил, уточнив, что Партия Народного фронта Азербайджана является пережитком истории.

«Их политика в начале 1990-х годов привела Азербайджан к порогу гражданской войны. Социально-экономическое развитие Азербайджана и всеобъемлющая программа реформ правительства оставляют их без каких-либо аргументов. Анархические уличные протесты, популизм и демагогия - единственные инструменты, которые они применяют», - сказал Гаджиев.

Гаджиев уточнил, что истинное намерение этого митинга состояло в том, чтобы изобразить излишне драматизированное театрализованное действо.

«Эти действа также были направлены на получение внутренней и международной общественной поддержки. Народ Азербайджана является источником власти, и участвует в выборах. Демократическое и стабильное развитие - это осознанный выбор Азербайджана», - подытожил Гаджиев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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