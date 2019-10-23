Председательство в Движении неприсоединения повысит имидж Азербайджана в системе международных отношений — эксперт

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения значительно повысит роль Азербайджана в системе международных отношений.

Об этом заявил Trend азербайджанский политолог, профессор Западного Университета Фикрет Садыхов.

«Движение неприсоединения — важнейшая международная площадка, объединяющая более сотни государств, в рамках которой проходит обсуждение самых злободневных и актуальных проблем, волнующих в целом человечество.

«Если учесть что около 200 государств, являющихся членами ООН, из которых 120 – члены Движения неприсоединения, то можно себе представить какая это мощная сила, и какими возможностями обладает это Движение, члены которого не входят ни в один из военно-политических блоков.

Естественно, что их вклад в сохранение международной безопасности и стабильности в мире, достаточно весом, и то, что председательствовать в этом Движении будет Азербайджан последующие три года, является серьезным и ответственным шагом.

Несомненно, за этот период Азербайджан внесет свой достойный вклад в укрепление мира, стабильности, безопасности в международных отношениях, мировой политики, в установление конструктивных отношений со многими странами-членами Движения на многосторонней и двусторонней основе», - заявил политолог.

По мнению Садыхова, крайне важно, что Азербайджан добился предстоящего на саммите обсуждения Нагорно-карабахской проблемы, наряду с другими злободневными вопросами.

«Убежден, что Азербайджан добьется того, чтобы территориальная целостность нашей страны была вновь подтверждена всеми членами Движения, среди которых очень много глав государств, министров иностранных дел. На мой взгляд, активное участие в этой структуре в значительной степени повысит имидж Азербайджана в системе международных отношений», - резюмировал политолог.

Напомним, что сегодня в Баку проходит встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Встреча глав МИД проходит в преддверии XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

21-22 октября прошла подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств, а также другие высокопоставленные представители.

Азербайджан будет председательствовать в этой структуре в 2019-2022 годах.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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