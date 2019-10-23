Президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении структуры и функций министерства экономики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о расширении структуры и функций министерства экономики.

Для обеспечения координированной работы государственных органов, отвечающих за создание благоприятных условий для экономического роста министерство по налогам, Госкомитет по вопросам имущества и Госагентство по антимонопольной политике и по надзору над потребительским рынком включены в структуру министерства экономики в статусе государственных служб.

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