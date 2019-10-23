Проведение саммита Движения неприсоединения в Баку доказывает многогранность курса внешней политики Азербайджана (версия 2)

23 октября 2019 18:13 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Проведение XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку важно и имеет большое значение для Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

По его словам, Движение неприсоединения является второй по величине организацией в мире после ООН и около 55 процентов мирового населения проживает в странах-членах организации.

"Эти государства обладают более чем 75 процентами мировых запасов нефти и более чем 50 процентами газа, а также огромными человеческими и природными ресурсами. Проведение в Баку важного международного мероприятия такой крупной организации как Движение неприсоединения, после всего лишь восьми лет членства в ней Азербайджана, заслуживает похвалы. Здесь будут представлены больше половины мировых государств. Отмечу и то, что несколько дней назад в Баку собрались и лидеры тюркоязычных государств. Проведение таких саммитов в Баку доказывает повышение международного авторитета и многогранность курса внешней политики Азербайджана», - сказал Мамедов.

Депутат сообщил, что проведение такого форума в Баку создает среду эффективной платформы для укрепления связей с государствами, которые не имеют постоянных представительств в Азербайджане.

«Это также возможность получения потенциальной поддержки в связи с карабахским вопросом в ООН и на других международных платформах. В избрании Азербайджана непостоянным членом Совбеза ООН при поддержке 155 стран в 2011 году ключевую роль сыграли голоса стран-членов Движения неприсоединения. За короткий период членства в Движении еще больше выросла осведомленность международной общественности о проблеме Нагорного Карабаха. В Заключительном документе, принятом во время саммита в Тегеране в 2012 году, была выражена поддержка решению конфликта «в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ». В 2016 году, в том же порядке, была выражены сочувствие нерешенности конфликта и поддержка урегулированию проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отметил Эльман Мамедов.

Он отметил, что после вступления Азербайджана в Движение неприсоединения, повысилась осведомленность стран-членов об армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблеме.

«С 2012 года во все заключительные документы, принятые после встреч министров и саммитов Движения, включаются пункты, связанные с нагорно-карабахской проблемой. В них выражена поддержка решению конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана», - сказал Мамедов.

Напомним, что XVIII саммит Движения неприсоединения будет проведен 25-26 октября в Баку. А 23-24 октября министры иностранных дел стран-членов обсудят вопросы по подготовке к саммиту.

В бакинском саммите Движения неприсоединения примут участие главы государств и правительств в целом около 60 стран, а также руководители международных организаций.

Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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