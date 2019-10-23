Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении

23 октября 2019 21:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Кении Абабу Намвамбой в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, приветствуя гостя министр Эльмар Мамедъяров, отметил необходимость расширения договорно-правовой базы между двумя странами и осуществления взаимных визитов на высоком уровне.

В свою очередь, поздравив Азербайджана по случаю председательства в Движении неприсоединения Намвамба подчеркнул, что Кения будет поддерживать усилия Азербайджана в период председательства.

Проинформировав кенийского гостя об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Эльмар Мамедъяров особо отметил, что все еще не выполнены резолюции Совбеза ООН по урегулированию конфликта, а также важность уважения основных принципов международного права всеми странами-членами.

Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
  • Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
  • Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
  • Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
  • Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
  • Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
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