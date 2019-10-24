Азербайджан и Афганистан обсудили транспортные проекты

24 октября 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником Национальной безопасности Афганистана Хамдуллахом Мохибом в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Во время встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем развития азербайджано-афганских отношений.

Советник Нацбезопасности Афганистана рассказал о последних событиях, происходящих в его стране. В этой связи Мохиб отметил, что поддержка Азербайджаном Афганистана на двусторонней и многосторонней основах высоко ценится его страной.

Стороны коснулись крупномасштабных проектов, реализуемых в области транспортных и энергетических коридоров, таких как "Ляпис-лазуревый коридор" и TAPI, и подчеркнули, что эти инициативы служат региональному сотрудничеству.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане на закупку оборудования для школьных лабораторий будет затрачено свыше 7 млн манатов
Общество 10:34
Генеральный секретарь: Начата разработка Нацплана действий в области энергоэффективности в Азербайджане
Энергетика 10:07
Азербайджан занял 34 место в рейтинге Doing Business 2020
Экономика 09:57
Минэнерго Азербайджана: Активное использование возобновляемых источников энергии является одной из главных целей
Энергетика 09:48
Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 23 октября 21:51
Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
Политика 23 октября 21:30
Лента новостей
Туркменские инвесторы заинтересованы во вложении капитала в Стамбул
Турция 10:49
Скоро в Баку запустят сеть 5G
ИКТ 10:47
Турецкие авиалинии отменили ряд рейсов в Италию
Турция 10:46
Туркменистан продлил тендер по ремонту силовой турбины
Тендеры 10:44
В Турции сократилось число компаний с капиталом Саудовской Аравии
Турция 10:37
В Баку показали "Тайну одной крепости" с сурдопереводом (ФОТО)
Культура 10:37
В Азербайджане на закупку оборудования для школьных лабораторий будет затрачено свыше 7 млн манатов
Общество 10:34
Какие сектора экономики Турции привлекают грузинских инвесторов?
Турция 10:31
В Турции незначительно сократилось количество российских компаний
Турция 10:30