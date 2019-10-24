Азербайджан и Афганистан обсудили транспортные проекты

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником Национальной безопасности Афганистана Хамдуллахом Мохибом в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Во время встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем развития азербайджано-афганских отношений.

Советник Нацбезопасности Афганистана рассказал о последних событиях, происходящих в его стране. В этой связи Мохиб отметил, что поддержка Азербайджаном Афганистана на двусторонней и многосторонней основах высоко ценится его страной.



Стороны коснулись крупномасштабных проектов, реализуемых в области транспортных и энергетических коридоров, таких как "Ляпис-лазуревый коридор" и TAPI, и подчеркнули, что эти инициативы служат региональному сотрудничеству.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.