Азербайджан и ЦАР обсудили двусторонние отношения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем министра по международным связям и сотрудничеству Центральноафриканской Республики (ЦАР) Элвином Ботсом в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества между двумя странами и подчеркнули перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли и других сферах.

Было отмечено, что успешное двустороннее сотрудничество в рамках двусторонних визитов и международных форумов успешно продолжается в соответствие с интересами обеих стран. В этой связи Мамедъяров напомнил о своем визите в ЦАР в качестве наглядного примера этого сотрудничества.

Затем глава МИД Азербайджана с удовлетворением отметил, что ЦАР является одним из ключевых партнеров для Азербайджана среди стран Африканского союза, и подчеркнул важность придания дополнительного импульса сотрудничеству в энергетической и других сферах.

В свою очередь Ботс подчеркнул важность еще большей активизации торговых связей.

Мамедъяров также обратил внимание на важность скоординированной деятельности между Движением неприсоединения и "Группой 77".

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по другим глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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