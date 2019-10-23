Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам ОАЭ (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Энвером Гаргашом.

Об этом в среду передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Гость передал главе государства приветствия и самые теплые пожелания Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его величества шейха Халифы ибн Зайда Аль Нахайяна. Он отметил, что Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его величество шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян питает глубокое уважение и почтение к Президенту Ильхаму Алиеву.

Отметив, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан идет по пути стремительного развития, гость довел до внимания, что это все было достигнуто благодаря высоким управленческим способностям и неустанной деятельности главы государства. Подчеркнув, что 120 тысяч граждан ОАЭ посетили нашу страну с туристической целью, он довел до внимания, что Азербайджан стал одним из важных туристических направлений для граждан Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства отметил, что Азербайджан и ОАЭ являются дружескими и партнерскими государствами. Президент Ильхам Алиев сказал, что у руководства Объединенных Арабских Эмиратов большое видение развития страны, ОАЭ достигли образцового развития с точки зрения градостроительства, инфраструктуры и других критериев.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его величества шейха Халифы ибн Зайда Аль Нахайяна, просил передать и его приветствия Президенту ОАЭ.

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