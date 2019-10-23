Президент Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность – министром экономики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Я решил назначить вас министром экономики. Вы работали на различных должностях, в том числе в должности заместителя министра в Министерстве экономики, осуществляли деятельность в качестве министра образования, министра налогов. Особенно должен отметить вашу деятельность в качестве министра налогов. В результате проведенных реформ в налоговой системе обеспечивается прозрачность, применяются единые правила для бизнес-кругов.

Налоги играют стимулирующую роль для предпринимательства в Азербайджане, и результаты налицо. В этом году Министерство налогов собрало сверх плана более 350 миллионов манатов, и это, конечно же, проявление прозрачности. Естественно, эти средства позволили нам в нынешнем году реализовать очень обширный и серьезный социальный пакет. Могу сказать, что аналога этой социальной инициативе до сих пор не было. От этой социальной инициативы получили пользу четыре миллиона двести тысяч человек, минимальная заработная плата увеличена почти вдвое, а минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. По покупательной способности минимальной пенсии мы занимаем первое место на пространстве СНГ, а по уровню средней пенсии находимся на третьем месте. То есть, это действительно очень большая социальная инициатива. Конечно, не будь у нас финансовых возможностей, мы не смогли бы сделать это.

Учитывая все это, я назначаю вас на должность министра экономики. Это очень ответственная должность. Конечно, развитие экономики Азербайджана за счет ненефтяного сектора отныне является нашим основным приоритетом.

Еще великий лидер Гейдар Алиев в свое время говорил, что страна, обладающая мощной экономикой, способна на многое. Это абсолютная правда, и сегодня в основе нашей политической независимости лежит экономическая независимость. Я неоднократно отмечал это в своих выступлениях. Если бы наша экономика зависела от внешних кругов, то мы не смогли бы проводить успешный политический курс. Основным базовым принципом нашей политической независимости, в том числе принципиальной позиции во внешней политике, является экономическая независимость. С самого начала деятельности в качестве Президента я старался добиться экономической независимости, давал соответствующие указания. Сегодня Азербайджан не зависит ни от кого, ни от какой страны как в экономическом, так и в политическом отношении, проводит принципиальную независимую политику, обеспечивающую интересы азербайджанского народа. Для того, чтобы защищать интересы азербайджанского народа, государственные интересы со всех международных трибун, мы, конечно, должны обладать экономическими возможностями.

Внимательно отслеживая сейчас происходящие в мире процессы, мы видим, что страны, зависящие в экономическом отношении от других стран или международных финансовых структур, не могут проводить независимую политику, они превращаются в своего рода заложников, инструмент крупных государств. На правительства данных стран в некоторых случаях оказывается давление для использования в интересах своих народов, в своих национальных интересах, и они не выдерживают такого давления. На нас тоже оказывают давление, мы во все периоды моей деятельности в качестве Президента сталкивались с давлением. Но мы смогли выдержать это, оказывали сопротивление, говорили свое слово, и никакое давление, никакая угроза не могут повлиять на нашу политику. Почему? В первую очередь, мы опираемся на поддержку народа. Проведенные в последнее время опросы мнений свидетельствуют о высокой общественной поддержке нашего правительства. В том числе в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума – я уже говорил об этом – мы занимаем одно из передовых мест в мировом масштабе с точки зрения доверия к власти. Поэтому экономическая независимость остается для нас основной задачей. Для достижения этого в предстоящие годы мы должны приложить очень большие усилия.

Основную часть нашей экономики составляет нефтегазовый сектор. Это естественно. Эта картина наблюдается, можно сказать, во всех странах, богатых нефтью и газом, и это факт. Порой это преподносят как негативный фактор. Я не могу принимать это как негативный фактор, потому что именно за счет развития нефтегазового сектора мы реализовали крупные инфраструктурные проекты, за счет доходов от нефтегазового сектора разместили более 300 тысяч переселенцев, усилили нашу армию, реализовали крупные социальные проекты. Не будь у нас нефтегазового сектора или же если бы мы не развивали данный сектор, то за счет чего мы могли бы развиваться? Кто бы нас поддержал? Какая-либо страна или международная финансовая структура оказала бы нам помощь?

Мы хорошо помним те годы, я прекрасно их помню. В 1990-х годах у нас не было денег, и мы находились в некотором роде в зависимости от международных финансовых структур, крупных государств. А они порой пытались диктовать нам. Поэтому экономическая независимость составляет генеральную линию моей политики. Это придает нам силы, уверенность, наш народ живет в условиях безопасности, и мы реализуем все важные для страны проекты.

Нынешний период я бы условно назвал постнефтяным периодом. Не потому, что у нас иссякает нефть, наоборот, наши ресурсы достаточно высоки, в том числе запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров. Подписаны новые контракты, проводятся разведочные работы, наш нефтегазовый сектор и впредь будет играть важную роль в жизни страны. Я называю нынешний период постнефтегазовым потому, что в нашей политике эту отрасль необходимо отодвинуть. Мы сделали все возможное в данной сфере, нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзрум, Южный газовый коридор являются историческими проектами. Это сделали мы. Сейчас пользу от этих проектов будем видеть мы и грядущие поколения. Однако мы должны строить наше экономическое развитие на основе ненефтяного сектора, и здесь, конечно, ведущая роль принадлежит Министерству экономики. Уверен, что как министр экономики вы выполните эти поручения.

Наша экономика должна быть устойчивой. Нынешние темпы экономического роста меня не устраивают. Правда, тому есть объективные причины. В настоящее время добыча нефти несколько сократилась, в результате чего в валовом внутреннем продукте наблюдается определенное замедление. Однако за девять месяцев валовой внутренний продукт вырос на 2,5 процента, а в ненефтяном секторе – на 3,5 процента. Считаю, что это неплохой показатель. Но он нас не устраивает. Правда, сельское хозяйство выросло более чем на 7 процентов, ненефтяная промышленность – на 15 процентов. Это очень позитивные факты. Однако мы должны добиться устойчивости этого развития. Для достижения этого и впредь должны проводиться очень серьезные реформы.

Альтернативы реформам нет. На церемонии инаугурации я высказал свои мысли о новой экономической модели. Основные контуры были определены в то время. Проведенные после этого реформы, в том числе кадровые реформы, преследуют эту цель. Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Потому что, как я уже говорил, в XXI веке мы не сможем добиться успехов старым мышлением. Конечно, новые, грамотные, обладающие знаниями, современные кадры, в первую очередь, должны быть привязаны к родине, свободны от какого-либо внешнего влияния, должны быть патриотами, чтобы прилагать усилия для развития Родины.

Основные задачи заключаются в этом. Могу сказать, что реформы дают хорошие результаты. За девять месяцев нынешнего года зарегистрировано более 100 тысяч трудовых договоров. То есть, что это значит? Эти сто тысяч человек работали в теневой экономике. Они получали зарплату в конвертах. В некоторых случаях выписанная им низкая зарплата не отражала реальности. Это ставит под угрозу нашу экономику. К тому же, в дальнейшем эти люди выйдут на пенсию. За счет чего же им будет начисляться пенсия? Поэтому я, обращаясь в том числе к гражданам, работающим по найму, говорю: не ввязывайтесь в такие дела. Если какой-либо предприниматель выплачивает вам, скажем, 500 манатов, из них 250 манатов – в официальном порядке, не соглашайтесь на это, потому что завтра вы не будете получать пенсию. Возникнет проблема социального страхования. Сейчас мы переходим к обязательному медицинскому страхованию. Там тоже возникнут проблемы. Конечно, здесь необходимо усилить контроль. Считаю, что с оформлением более 100 тысяч рабочих мест мы выводим их, в том числе деятельность данных предпринимателей, из тени. 80 процентов этих рабочих мест зарегистрированы в ненефтяном секторе. Пока еще, по меньшей мере, десятки тысяч человек, можно сказать, работают в некотором роде в теневой экономике.

Поэтому данная сфера требует очень серьезного внимания, очень серьезных шагов. Уверен, что Министерство экономики справится с этой задачей. В целом, наше экономическое развитие и дальше должно продолжаться за счет ненефтяного сектора. Для достижения этого в последние годы проделана большая работа, созданы промышленные зоны, где применяется особый налоговый режим. Созданы агропарки, там производительность тоже выше. Однако все эти вопросы мы должны решать, в первую очередь, сквозь призму развития бизнеса. Нам очень хорошо известно, что в развитых странах основную роль в валовом внутреннем продукте играют представители малого и среднего предпринимательства. У нас же пока еще не так. Мы тоже должны постараться создать такие условия, чтобы каждый талантливый человек, имеющий призвание, интерес к бизнесу, мог заниматься этим, был свободен от давления и вмешательства чиновников. Следует убрать эти грязные руки, направленные против предпринимателей. В ряде случаев государственные чиновники, руководители, представители местных исполнительных органов не дают возможности, особенно в регионах. Если кто-то открыл для себя какое-то небольшое дело, то они, подобно пиявкам, сосут его кровь. В отношении таких людей будут приняты строжайшие меры. Правоохранительные органы уже получили от меня очень серьезные поручения, и вам, как министру, надо постараться, чтобы такие явления не допускались, если будут допускаются, немедленно проинформируйте меня. Против таких негодных чиновников будут приняты самые серьезные санкции и меры. Мы должны дать предпринимателям дыхание, чтобы они спокойно работали. Никаких выплат, кроме налогов, быть не может.

В то же время несправедливая конкуренция также создает для нас большую проблему. Этому потакают государственные чиновники, имеющие свои бизнес-интересы. Используя свои возможности, они вытесняют конкурентов, порой клевещут на них. Они создают такие условия, чтобы те вынуждены были либо продать свой бизнес, либо уехать. Этого тоже нельзя допускать, не страшась никого. Мне известно, что некоторые пытались оказать на вас, как на министра, особенно министра налогов, давление, чтобы не трогали их бизнес. Я знаю, что вы очень стойко противостояли им. Я всегда поддерживал это и всегда оказывал вам поддержку. Я говорил, что невзирая ни на что, вся работа должна проводиться на самом высоком уровне. Никто не может иметь какие-то льготы. Есть одна льгота: выплачивать налоги, достойно служить Родине и не допускать нарушений.

Поэтому перед вами стоят большие задачи. Устойчивое развитие экономики страны является для нас в настоящее время основным приоритетным вопросом. Как я уже сказал, это позволит нам выделять более крупные средства на социальную сферу.

Министр Микаил Джаббаров: Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность. Прежде всего, благодарю за оказанное доверие. Полностью осознаю свою ответственность. Успехи, достигнутые до сих пор в проделанной нами под Вашим руководством работе, являются результатом Вашей поддержки, напряженного труда моих коллег, а имеющиеся недостатки - это моя ответственность.

Ваша оценка нашей деятельности – самая высокая честь для меня. Под Вашим руководством вместе с соответствующими министерствами и государственными учреждениями мы, беря за основу порученные Вами принципы, будем работать для обеспечения устойчивого развития, экономического развития нашей страны. Обещаю, что приложу все усилия для достижения этих целей.

Считаю постоянное повышение конкурентоспособности нашей экономики, постоянное укрепление нашей экономической независимости, развитие экономики своей основной задачей. Уверен, что развитие экономики – единственный путь увеличения доходов и возможностей государства и граждан. Уважаемый господин Президент, входить в правительство такого политического лидера, как Вы, самая большая честь для меня. Хочу еще раз выразить Вам глубокую признательность за высокое доверие.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Желаю вам успехов. Уверен, что результаты будут хорошими.

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