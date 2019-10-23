Президент Ильхам Алиев: Сегодня в основе нашей политической независимости лежит экономическая независимость (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в основе нашей политической независимости лежит экономическая независимость.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микаила Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Глава государства сказал: "Еще великий лидер Гейдар Алиев в свое время говорил, что страна, обладающая мощной экономикой, способна на многое. Это абсолютная правда, и сегодня в основе нашей политической независимости лежит экономическая независимость. Я неоднократно отмечал это в своих выступлениях. Если бы наша экономика зависела от внешних кругов, то мы не смогли бы проводить успешный политический курс. Основным базовым принципом нашей политической независимости, в том числе принципиальной позиции во внешней политике, является экономическая независимость. С самого начала деятельности в качестве Президента я старался добиться экономической независимости, давал соответствующие указания. Сегодня Азербайджан не зависит ни от кого, ни от какой страны как в экономическом, так и в политическом отношении, проводит принципиальную независимую политику, обеспечивающую интересы азербайджанского народа. Для того, чтобы защищать интересы азербайджанского народа, государственные интересы со всех международных трибун, мы, конечно, должны обладать экономическими возможностями.

Внимательно отслеживая сейчас происходящие в мире процессы, мы видим, что страны, зависящие в экономическом отношении от других стран или международных финансовых структур, не могут проводить независимую политику, они превращаются в своего рода заложников, инструмент крупных государств. На правительства данных стран в некоторых случаях оказывается давление для использования в интересах своих народов, в своих национальных интересах, и они не выдерживают такого давления. На нас тоже оказывают давление, мы во все периоды моей деятельности в качестве Президента сталкивались с давлением. Но мы смогли выдержать это, оказывали сопротивление, говорили свое слово, и никакое давление, никакая угроза не могут повлиять на нашу политику. Почему? В первую очередь, мы опираемся на поддержку народа. Проведенные в последнее время опросы мнений свидетельствуют о высокой общественной поддержке нашего правительства. В том числе в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума – я уже говорил об этом – мы занимаем одно из передовых мест в мировом масштабе с точки зрения доверия к власти. Поэтому экономическая независимость остается для нас основной задачей. Для достижения этого в предстоящие годы мы должны приложить очень большие усилия".

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