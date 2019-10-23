Президент Ильхам Алиев: Кадровые реформы необходимы, это неизбежно (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Кадровые реформы необходимы, это неизбежно.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микаила Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Альтернативы реформам нет. На церемонии инаугурации я высказал свои мысли о новой экономической модели. Основные контуры были определены в то время. Проведенные после этого реформы, в том числе кадровые реформы, преследуют эту цель. Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Потому что, как я уже говорил, в XXI веке мы не сможем добиться успехов старым мышлением. Конечно, новые, грамотные, обладающие знаниями, современные кадры, в первую очередь, должны быть привязаны к родине, свободны от какого-либо внешнего влияния, должны быть патриотами, чтобы прилагать усилия для развития Родины.

Основные задачи заключаются в этом. Могу сказать, что реформы дают хорошие результаты. За девять месяцев нынешнего года зарегистрировано более 100 тысяч трудовых договоров. То есть, что это значит? Эти сто тысяч человек работали в теневой экономике. Они получали зарплату в конвертах. В некоторых случаях выписанная им низкая зарплата не отражала реальности. Это ставит под угрозу нашу экономику. К тому же, в дальнейшем эти люди выйдут на пенсию. За счет чего же им будет начисляться пенсия? Поэтому я, обращаясь в том числе к гражданам, работающим по найму, говорю: не ввязывайтесь в такие дела. Если какой-либо предприниматель выплачивает вам, скажем, 500 манатов, из них 250 манатов – в официальном порядке, не соглашайтесь на это, потому что завтра вы не будете получать пенсию. Возникнет проблема социального страхования. Сейчас мы переходим к обязательному медицинскому страхованию. Там тоже возникнут проблемы. Конечно, здесь необходимо усилить контроль. Считаю, что с оформлением более 100 тысяч рабочих мест мы выводим их, в том числе деятельность данных предпринимателей, из тени. 80 процентов этих рабочих мест зарегистрированы в ненефтяном секторе. Пока еще, по меньшей мере, десятки тысяч человек, можно сказать, работают в некотором роде в теневой экономике.

Поэтому данная сфера требует очень серьезного внимания, очень серьезных шагов. Уверен, что Министерство экономики справится с этой задачей".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.