Президент Ильхам Алиев: Никакое давление, никакая угроза не могут повлиять на нашу политику (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Никакое давление, никакая угроза не могут повлиять на нашу политику.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микайыла Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Глава государства сказал: "Внимательно отслеживая сейчас происходящие в мире процессы, мы видим, что страны, зависящие в экономическом отношении от других стран или международных финансовых структур, не могут проводить независимую политику, они превращаются в своего рода заложников, инструмент крупных государств. На правительства данных стран в некоторых случаях оказывается давление для использования в интересах своих народов, в своих национальных интересах, и они не выдерживают такого давления. На нас тоже оказывают давление, мы во все периоды моей деятельности в качестве Президента сталкивались с давлением. Но мы смогли выдержать это, оказывали сопротивление, говорили свое слово, и никакое давление, никакая угроза не могут повлиять на нашу политику. Почему? В первую очередь, мы опираемся на поддержку народа. Проведенные в последнее время опросы мнений свидетельствуют о высокой общественной поддержке нашего правительства. В том числе в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума – я уже говорил об этом – мы занимаем одно из передовых мест в мировом масштабе с точки зрения доверия к власти. Поэтому экономическая независимость остается для нас основной задачей. Для достижения этого в предстоящие годы мы должны приложить очень большие усилия".

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