Президент Ильхам Алиев: Экономическая независимость составляет генеральную линию моей политики (версия 2)

24 октября 2019 00:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экономическая независимость составляет генеральную линию моей политики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микайыла Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Основную часть нашей экономики составляет нефтегазовый сектор. Это естественно. Эта картина наблюдается, можно сказать, во всех странах, богатых нефтью и газом, и это факт. Порой это преподносят как негативный фактор. Я не могу принимать это как негативный фактор, потому что именно за счет развития нефтегазового сектора мы реализовали крупные инфраструктурные проекты, за счет доходов от нефтегазового сектора разместили более 300 тысяч переселенцев, усилили нашу армию, реализовали крупные социальные проекты. Не будь у нас нефтегазового сектора или же если бы мы не развивали данный сектор, то за счет чего мы могли бы развиваться? Кто бы нас поддержал? Какая-либо страна или международная финансовая структура оказала бы нам помощь?

Мы хорошо помним те годы, я прекрасно их помню. В 1990-х годах у нас не было денег, и мы находились в некотором роде в зависимости от международных финансовых структур, крупных государств. А они порой пытались диктовать нам. Поэтому экономическая независимость составляет генеральную линию моей политики. Это придает нам силы, уверенность, наш народ живет в условиях безопасности, и мы реализуем все важные для страны проекты".

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