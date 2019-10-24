Президент Ильхам Алиев: Мы должны добиться устойчивости экономического развития (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Мы должны добиться устойчивости экономического развития.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микайыла Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Наша экономика должна быть устойчивой. Нынешние темпы экономического роста меня не устраивают. Правда, тому есть объективные причины. В настоящее время добыча нефти несколько сократилась, в результате чего в валовом внутреннем продукте наблюдается определенное замедление. Однако за девять месяцев валовой внутренний продукт вырос на 2,5 процента, а в ненефтяном секторе – на 3,5 процента. Считаю, что это неплохой показатель. Но он нас не устраивает. Правда, сельское хозяйство выросло более чем на 7 процентов, ненефтяная промышленность – на 15 процентов. Это очень позитивные факты. Однако мы должны добиться устойчивости этого развития. Для достижения этого и впредь должны проводиться очень серьезные реформы".

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