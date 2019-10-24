Президент Ильхам Алиев: За девять месяцев нынешнего года зарегистрировано более 100 тыс. трудовых договоров (версия 2)

24 октября 2019 01:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За девять месяцев нынешнего года зарегистрировано более 100 тысяч трудовых договоров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микаила Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Реформы дают хорошие результаты. За девять месяцев нынешнего года зарегистрировано более 100 тысяч трудовых договоров. То есть, что это значит? Эти сто тысяч человек работали в теневой экономике. Они получали зарплату в конвертах. В некоторых случаях выписанная им низкая зарплата не отражала реальности. Это ставит под угрозу нашу экономику. К тому же, в дальнейшем эти люди выйдут на пенсию. За счет чего же им будет начисляться пенсия? Поэтому я, обращаясь в том числе к гражданам, работающим по найму, говорю: не ввязывайтесь в такие дела. Если какой-либо предприниматель выплачивает вам, скажем, 500 манатов, из них 250 манатов – в официальном порядке, не соглашайтесь на это, потому что завтра вы не будете получать пенсию. Возникнет проблема социального страхования. Сейчас мы переходим к обязательному медицинскому страхованию. Там тоже возникнут проблемы. Конечно, здесь необходимо усилить контроль. Считаю, что с оформлением более 100 тысяч рабочих мест мы выводим их, в том числе деятельность данных предпринимателей, из тени. 80 процентов этих рабочих мест зарегистрированы в ненефтяном секторе. Пока еще, по меньшей мере, десятки тысяч человек, можно сказать, работают в некотором роде в теневой экономике".

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