Президент Ильхам Алиев: Мы должны строить наше экономическое развитие на основе ненефтяного сектора (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Мы должны строить наше экономическое развитие на основе ненефтяного сектора.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микайыла Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Глава государства сказал: "Нынешний период я бы условно назвал постнефтяным периодом. Не потому, что у нас иссякает нефть, наоборот, наши ресурсы достаточно высоки, в том числе запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров. Подписаны новые контракты, проводятся разведочные работы, наш нефтегазовый сектор и впредь будет играть важную роль в жизни страны. Я называю нынешний период постнефтегазовым потому, что в нашей политике эту отрасль необходимо отодвинуть. Мы сделали все возможное в данной сфере, нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзрум, Южный газовый коридор являются историческими проектами. Это сделали мы. Сейчас пользу от этих проектов будем видеть мы и грядущие поколения. Однако мы должны строить наше экономическое развитие на основе ненефтяного сектора, и здесь, конечно, ведущая роль принадлежит Министерству экономики. Уверен, что как министр экономики вы выполните эти поручения".

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