Президент Ильхам Алиев: Сбор министерством налогов сверх плана более 350 миллионов манатов является проявлением прозрачности (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Сбор министерством налогов сверх плана более 350 миллионов манатов является проявлением прозрачности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микаила Джаббарова в связи с его назначением на новую должность — министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "В этом году министерство налогов собрало сверх плана более 350 миллионов манатов, и это, конечно же, проявление прозрачности. Естественно, эти средства позволили нам в нынешнем году реализовать очень обширный и серьезный социальный пакет. Могу сказать, что аналога этой социальной инициативе до сих пор не было. От этой социальной инициативы получили пользу четыре миллиона двести тысяч человек, минимальная заработная плата увеличена почти вдвое, а минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. По покупательной способности минимальной пенсии мы занимаем первое место на пространстве СНГ, а по уровню средней пенсии находимся на третьем месте. То есть, это действительно очень большая социальная инициатива. Конечно, не будь у нас финансовых возможностей, мы не смогли бы сделать это".

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