Микаил Джаббаров: Развитие экономики - единственный путь для повышения доходов и возможностей государства и граждан (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Развитие экономики – единственный путь увеличения доходов и возможностей государства и граждан.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Микаил Джаббаров во время приема Президентом Ильхамом Алиевым в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

Микаил Джаббаров отметил: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность. Прежде всего, благодарю за оказанное доверие. Полностью осознаю свою ответственность. Успехи, достигнутые до сих пор в проделанной нами под Вашим руководством работе, являются результатом Вашей поддержки, напряженного труда моих коллег, а имеющиеся недостатки - это моя ответственность.

Ваша оценка нашей деятельности – самая высокая честь для меня. Под Вашим руководством вместе с соответствующими министерствами и государственными учреждениями мы, беря за основу порученные Вами принципы, будем работать для обеспечения устойчивого развития, экономического развития нашей страны. Обещаю, что приложу все усилия для достижения этих целей.

Считаю постоянное повышение конкурентоспособности нашей экономики, постоянное укрепление нашей экономической независимости, развитие экономики своей основной задачей. Уверен, что развитие экономики – единственный путь увеличения доходов и возможностей государства и граждан. Уважаемый господин Президент, входить в правительство такого политического лидера, как Вы, самая большая честь для меня. Хочу еще раз выразить Вам глубокую признательность за высокое доверие".

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