Президент Ильхам Алиев: Никаких выплат, кроме налогов, быть не может (версия 2)

24 октября 2019 00:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы должны дать предпринимателям дыхание, чтобы они спокойно работали. Никаких выплат, кроме налогов, быть не может.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Наше экономическое развитие и дальше должно продолжаться за счет ненефтяного сектора. Для достижения этого в последние годы проделана большая работа, созданы промышленные зоны, где применяется особый налоговый режим. Созданы агропарки, там производительность тоже выше. Однако все эти вопросы мы должны решать, в первую очередь, сквозь призму развития бизнеса. Нам очень хорошо известно, что в развитых странах основную роль в валовом внутреннем продукте играют представители малого и среднего предпринимательства. У нас же пока еще не так. Мы тоже должны постараться создать такие условия, чтобы каждый талантливый человек, имеющий призвание, интерес к бизнесу, мог заниматься этим, был свободен от давления и вмешательства чиновников. Следует убрать эти грязные руки, направленные против предпринимателей. В ряде случаев государственные чиновники, руководители, представители местных исполнительных органов не дают возможности, особенно в регионах. Если кто-то открыл для себя какое-то небольшое дело, то они, подобно пиявкам, сосут его кровь. В отношении таких людей будут приняты строжайшие меры. Правоохранительные органы уже получили от меня очень серьезные поручения, и вам, как министру, надо постараться, чтобы такие явления не допускались, если будут допускаются, немедленно проинформируйте меня. Против таких негодных чиновников будут приняты самые серьезные санкции и меры. Мы должны дать предпринимателям дыхание, чтобы они спокойно работали. Никаких выплат, кроме налогов, быть не может".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Мы должны продвигать молодежь, уступить молодежи дорогу, чтобы они созрели, чтобы наше развитие стало долгосрочным
Политика 23 октября 20:54
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам ОАЭ (ФОТО)
Политика 23 октября 20:00
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана
Политика 23 октября 19:55
Президент Ильхам Алиев: Экономическая независимость составляет генеральную линию моей политики
Политика 23 октября 19:53
Президент Ильхам Алиев: Никакое давление, никакая угроза не могут повлиять на нашу политику
Политика 23 октября 19:53
Президент Ильхам Алиев: Мы должны добиться устойчивости экономического развития
Политика 23 октября 19:52
Лента новостей
Операция Турции в Сирии будет в центре внимания на встрече министров обороны стран НАТО
В мире 01:30
Стало известно, кого из актеров выдвинули на "Оскар"
В мире 01:13
Трюдо не намерен вступать в коалицию с оппозицией при формировании правительства
Другие страны 00:51
Саудовский король назначил нового главу МИД
Арабские страны 00:31
Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с 30 сентября
Энергетика 23 октября 23:55
Число пропавших без вести из-за наводнений в Каталонии увеличилось до пяти
Европа 23 октября 23:47
Главу саудовского МИД сняли с должности
Арабские страны 23 октября 23:17
В Белом доме все еще надеются, что Турция откажется от российских С-400
Турция 23 октября 22:49
Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit
Европа 23 октября 22:36