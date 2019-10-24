Президент Ильхам Алиев: Никаких выплат, кроме налогов, быть не может (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Мы должны дать предпринимателям дыхание, чтобы они спокойно работали. Никаких выплат, кроме налогов, быть не может.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Наше экономическое развитие и дальше должно продолжаться за счет ненефтяного сектора. Для достижения этого в последние годы проделана большая работа, созданы промышленные зоны, где применяется особый налоговый режим. Созданы агропарки, там производительность тоже выше. Однако все эти вопросы мы должны решать, в первую очередь, сквозь призму развития бизнеса. Нам очень хорошо известно, что в развитых странах основную роль в валовом внутреннем продукте играют представители малого и среднего предпринимательства. У нас же пока еще не так. Мы тоже должны постараться создать такие условия, чтобы каждый талантливый человек, имеющий призвание, интерес к бизнесу, мог заниматься этим, был свободен от давления и вмешательства чиновников. Следует убрать эти грязные руки, направленные против предпринимателей. В ряде случаев государственные чиновники, руководители, представители местных исполнительных органов не дают возможности, особенно в регионах. Если кто-то открыл для себя какое-то небольшое дело, то они, подобно пиявкам, сосут его кровь. В отношении таких людей будут приняты строжайшие меры. Правоохранительные органы уже получили от меня очень серьезные поручения, и вам, как министру, надо постараться, чтобы такие явления не допускались, если будут допускаются, немедленно проинформируйте меня. Против таких негодных чиновников будут приняты самые серьезные санкции и меры. Мы должны дать предпринимателям дыхание, чтобы они спокойно работали. Никаких выплат, кроме налогов, быть не может".

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