Президент Ильхам Алиев принял Рамиза Мехтиева и вручил ему орден «Гейдар Алиев» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 23 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Рамиза Мехтиева и вручил ему орден "Гейдар Алиев", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Рамиз муаллим, вы долгие годы работаете на различных ответственных должностях. Вы внесли большой вклад в развитие нашей страны как в советский период, так и в годы независимости. Неслучайно великий лидер Гейдар Алиев назначал вас на важные посты еще в годы вашей молодости. Вы хорошо знаете, что Гейдар Алиев был очень требователен в выборе кадров и у него был ряд очень серьезных критериев. Назначение вас в молодом возрасте на важные должности показывало, что вы были достойны этого. Как молодой талантливый кадр вы под руководством великого лидера работали и в советский период, и в годы независимости. Помню, в советский период, в 1970-х годах вы были назначены первым секретарем основного района нашего Баку, именуемого тогда районом 26 Бакинских комиссаров, нынешнего Сабаильского района, и на этой должности добились больших успехов. После этого великий лидер пригласил вас в Центральный Комитет, и вы были руководителем организационного отдела. Это был, возможно, самый ведущий отдел Центрального Комитета. Потому что в центре внимания в этом отделе находились вопросы кадровой подготовки. Когда Гейдар Алиев начал работать в Москве, в Политбюро, вы знаете, что по его рекомендации вы были назначены на должность секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана по идеологии. А это была очень важная должность, то есть, вы руководили идеологической работой. Естественно, после того, как великого лидера Гейдара Алиева необоснованно сняли со всех должностей, вас также освободили от должности, и лишь после возвращения Гейдара Алиева к власти в Азербайджане он вновь пригласил вас. Это было проявлением большого доверия. Потому что и вы хорошо знаете, и я хорошо знаю, что тогда многие кадры, которых взрастил Гейдар Алиев, которым он дал высокие должности, предали его, и он после возвращения к власти в 1993 году, уже не доверял им. То, что он сразу назначил вас на должность, говорит о том, что он верил вам, в то же время в эти тяжелые для нашего народа годы вы сохранили преданность великому лидеру, и в период работы под его руководством доказали это. Вы были назначены Гейдаром Алиевым на должность руководителя Администрации Президента и достигли больших успехов в этой очень важной, ответственной работе. А в течение последних 16 лет мы работаем вместе. Мы, можно сказать, ежедневно находимся на связи, контактируем по несколько раз в день. Вам принадлежит очень большая и неоспоримая роль в успешном, всестороннем развитии нашей страны. Я отношусь к вам с большим уважением. Вы всегда считали государственность превыше всего, и сегодня Азербайджанское государство развивается, все стоящие перед нами задачи выполняются. Вам принадлежит большая роль в выполнении этих задач.

Однако жизнь не стоит на месте, ваш возраст уже перевалил за восемьдесят, и вы всегда говорили, что мы должны продвигать молодежь, уступить молодежи дорогу, чтобы они созрели, чтобы наше развитие стало долгосрочным. Молодежь должна созреть настолько, чтобы в будущем могла достойно управлять нашей страной. Молодежь должна воспитываться в национальном духе. Сейчас, и вы это хорошо знаете, под именем глобализации, можно сказать, национальная самобытность некоторых стран, народов как бы столкнулась с угрозой исчезновения. Под именем глобализации происходит отождествление, прививаются ценности, чуждые некоторым народам, и мы сопротивляемся этому. Мы должны вырастить такую молодежь, которая предана Родине, народу, для которой независимость превыше всего. Поэтому выдвижение молодых кадров позволяет им набраться опыта, в то же время пожилые кадры, давая им советы, наставляют их на правильный путь.

Я знаю, что вы также активно занимаетесь научной работой, являетесь автором очень больших научных трудов. Знаю, что вы хотите в дальнейшем заниматься научной работой. У вас очень большой потенциал, и книги, автором которых вы являетесь, достойны очень большого внимания и оценки.

За ваши заслуги перед народом, государством я сегодня награждаю вас высшей наградой нашего государства - орденом "Гейдар Алиев". Вы знаете, что этот орден во многих случаях вручается главам зарубежных государств и правительств, не каждому. Этим орденом награждаются истинные друзья нашего народа, нашего государства, главы государств и правительств, сыгравшие особую роль в развитии двусторонних связей, представители интеллигенции, деятели искусства. Поэтому вручение вам этого ордена, конечно, носит особый смысл, вы достойны этого. В первую очередь потому, что в течение долгих лет вы преданно служили великому лидеру Гейдару Алиеву и государству. Этот орден, носящий имя великого лидера, вручается вам на полном основании. Уверен, что вы и в своей дальнейшей деятельности будете вносить ценный вклад в наше общее дело. А сейчас разрешите вручить вам этот орден.

Президент Ильхам Алиев вручил Рамизу Мехтиеву орден "Гейдар Алиев".

Рамиз Мехтиев сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Выражаю Вам особую благодарность за то, что Вы удостоили меня высшей награды нашего государства - ордена "Гейдар Алиев". Гейдар Алиев - единственная личность среди живших и творивших в истории Азербайджана выдающихся общественных и политических деятелей, возвысившаяся до уровня общенационального лидера. Быть награжденным этим высшим орденом его имени – мечта каждого государственного служащего, общественного и политического деятеля. Еще раз выражаю Вам признательность за то, что Вы дали мне возможность пережить этот исторический момент, и желаю новых достижений и успехов в развитии Азербайджана. Эта высшая награда, которую я считаю памятью о великом лидере, являющемся основателем и созидателем независимого Азербайджанского государства, вечно живущем в сердце нашего народа, - самая большая награда, которую я когда-либо получал. Еще раз выражаю Вам, господин Президент, глубокую признательность за это.

Как Вам известно, господин Президент, пятьдесят четыре года своей жизни я провел на государственной службе. Из них 29 лет я работал под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. А последние 16 лет работал непосредственно под Вашим руководством. Являлся свидетелем успешных результатов осуществляемого Вами политико-экономического, социально-культурного курса. Как Ваш соратник, я старался, не теряя времени, исполнять Ваши поручения. Могу сказать, что Вашу, господин Президент, деятельность и оценку, как уникальной политической личности и выдающегося государственного руководителя, определяет проделанная Вами работа. Наш храбрый и великодушный народ очень высоко ценит это.

За последние 16 лет Азербайджан под Вашим руководством модернизировался и вступил в качественно новый этап. Политическая, экономическая и культурная жизнь страны обновилась и кардинально изменилась. А это повысило уровень жизни азербайджанского народа, решило большинство его проблем и объединило государство и народ на единой платформе.

Ваш прагматизм, гибкая и разумная государственная политика, системный и последовательный подход сыграли важную роль в обеспечении национальных интересов нашей страны и обеспечили ее современное развитие.

Дальновидность, принципиальность, демонстрируемые Вами в управлении государством, защите национальных интересов, высокое управленчество, серьезный и гуманный подход, которые Вы проявляете во внутренней политике, - это высшие качества, характеризующие как вашу политику, так и вашу личность как политика. В течение этих 16 лет все основные и самые высокие качества, которые мы наблюдали в лице известных глав государств, оставивших глубокий след в мировой истории, мы увидели в Вас, уважаемый господин Президент. Исторически так сложилось, что в начале третьего тысячелетия управлять основанным Гейдаром Алиевым независимым Азербайджанским государством и вести его в будущее было суждено Вам.

Именно Вам выпала миссия модернизировать Азербайджан, сплотить вокруг себя наш народ, учитывая требования вызовов XXI века, вывести наше государство на новый этап развития. Сегодня никто не может отрицать, господин Президент, что Вы достойно справились с этой высокой и исторической миссией. Если общенациональный лидер вписал свое имя в историю как основатель независимого Азербайджанского государства, то Вы вошли в историю как созидатель современного и развитого Азербайджанского государства.

Как великий государственный организатор, Вы умело мобилизовали внутреннюю энергию народа на решение задач, стоящих перед нашей страной. Сегодня Азербайджан благодаря Вашим усилиям вошел в список развитых стран.

В результате Вашей многогранной и успешной политической деятельности Вы завоевали огромный авторитет на международной арене. Это отмечают главы крупных государств, руководители зарубежной печати и авторитетных международных структур, Вас называют Президентом-реформатором.

Вместе с великим лидером Гейдаром Алиевым Вы считаетесь самыми выдающимися политическими лидерами, вошедшим историю Азербайджана последних 100 лет. Граждане Азербайджана очень гордятся тем, что живут в одно время с таким политическим лидером нашего народа.

Вы создали новую цивилизационную традицию системы государственной службы независимого Азербайджана. Сегодня всё азербайджанское общество говорит о процедуре, в рамках которой Президент страны с большим уважением и почтением провожает высокопоставленных лиц, которые долгое время служили государственности Азербайджана, ответственно и преданно трудились в системе государственной службы. Верю, что эта традиция и в будущем оставит свой добрый след в отношениях между государством и обществом. Какое хорошее настроение дарит эта традиция людям, которые назначаются на должности, такой же приятный настрой она будет создавать у людей, завершивших свою должность и уходящих на пенсию. За создание этой традиции, господин Президент, Вы еще раз возвысились как великая личность.

Пользуясь случаем, выражаю Вам глубокую признательность за все теплые слова, которые прозвучали в мой адрес. Считаю своим долгом заверить Вас в том, что для меня всегда была честь работать с Гейдаром Алиевым и лично с Вами как с его продолжателем. Всегда глубоко осознавал ответственность этого служения. Старался, чтобы вся работа в сферах, которыми я руководил, соответствовала проводимой политике. Принцип государственности во все периоды был главным в моей деятельности. Считаю, что, независимо от места работы, я ежесекундно испытывал чувство ответственности, старался быть серьезным, требовательным и скромным. Конечно, как и у любого другого чиновника, у меня есть предел в работе, и вы уже высказали свои мысли о том, чего я сумел достичь до сих пор.

Хочу заверить Вас, господин Президент, в том, что в своей последующей жизни и деятельности, всегда руководствуясь политикой общенационального лидера, осуществляемым Вами политическим курсом, я буду делать все возможное. Проводимая Вами политика служит развитию Азербайджанского государства и созданию благополучной, безопасной жизни нашего народа. Поэтому я считаю, что каждый любящий свою Родину азербайджанец, независимо от того, на какой позиции он осуществляет деятельность, должен поддерживать этот курс, находиться рядом с Вами и служить государственности. Вы – славный Президент азербайджанского народа и Азербайджанского государства. Мы должны всеми силами служить нашему государству и защищать его.

Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, Рамиз муаллим. Я тоже благодарю за теплые слова. Еще раз поздравляю вас с наградой.

Рамиз Мехтиев: Большое спасибо, господин Президент.

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