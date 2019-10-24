В основе реформ Президента Азербайджана стоят цели по обеспечению благосостояния народа – депутат (версия 2)

24 октября 2019 10:02 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В основе реформ и кадровой политики, проводимой Президентом Азербайджана, стоят цели по обеспечению благосостояния народа.

Об этом сказал депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Хикмет Бабаоглу, сообщает в четверг Trend.

Реформы, осуществляемые Президентом Азербайджана, проводятся на новом качественном уровне, способствующим динамичному развитию страны, и носят комплексный характер.

По словам депутата, первый этап реформ, в основном, охватил законодательную и институциональную сферы, и сразу же за этим начались структуральные и кадровые реформы: «На самом деле, эта последовательность говорит о полноте, объединившей в себе различные компоненты проводимых реформ. Несмотря на то, что нынешний этап больше виден как этап кадровых перестановок, но если присмотреться, можно увидеть, что они осуществляются в параллели с другими компонентами. Последние изменения привлекают больше внимания, поскольку кадровые перестановки охватывают структуры высокого управления».

Бабаоглу добавил, что смена прежнего и назначение нового вице-премьера, освобождение от должностей двух вице-премьеров должно расцениваться как углубление кадровых реформ.

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