Азербайджан примет участие в заседании НАТО

БАКУ /Trend/ - Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отправился сегодня в Брюссель для участия в заседании, которое состоится в штаб-квартире НАТО, на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане, сообщает в четверг Trend, со ссылкой на пресс-службу минобороны .

В ходе заседания, которое пройдет 25 октября, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и ряду других тем, представляющих взаимный интерес для участников заседания.

В рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч министра обороны Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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