В Баку прошел Молодежный саммит Движения неприсоединения (версия 2)

24 октября 2019 12:55 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:16(

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошел Молодежный саммит Движения неприсоединения, сообщает в четверг Trend.

Выступая на саммите, замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов проинформировал о мероприятии.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что впервые проведенный Молодежный саммит Движения неприсоединения - инициатива Азербайджана: «За последние 15 лет в Баку учреждены четыре международные молодежные платформы. Кроме того, Баку принимал у себя ряд международных молодежных мероприятий в 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2017 гг., и 10 дней назад - первую Генассамблею Молодежной платформы Тюркского совета. Азербайджан вносит серьезный вклад в развитие международного молодежного движения».

Он напомнил, что в сфере молодежной политики был принят ряд законов, стратегий, госпрограмм и других нормативно-правовых документов, что в Азербайджане функционирует свыше 300 молодежных организаций, министерство молодежи и спорта и Азербайджанский фонд молодежи выделяют им средства для реализации проектов в сферах образования, культуры, искусства, науки и др., поддерживая их международную деятельность.

Рагимов подчеркнул, что в стране очень широкая инфраструктура молодежной политики, и в более чем 40 районах и городах действуют Дома и Центры молодежи.

«Президент Ильхам Алиев встречается с молодежью, выслушивает их, принимает соответствующие решения. На азербайджанскую молодежь возложена большая работа. Думаю, посредством международной деятельности можно поддерживать общение и развивать диалог с молодежью других стран», - добавил Азад Рагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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