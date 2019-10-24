Проверяется готовность подразделений ВС Азербайджана к зимнему сезону

24 октября 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны годовому плану подготовки, группа офицеров Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны Азербайджана проверяет состояние готовности к зимнему сезону подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне и выполняющих задачи в горных и суровых климатических условиях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Под руководством генерал-майора Гадира Насибова проверяются состояние готовности подразделений к зимнему периоду, снабжение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода, оснащение солдатских казарм и других объектов различного назначения системами отопления.
С целью обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период осуществляется контроль над обеспечением в централизованном порядке всех воинских частей горюче-смазочными материалами, другими необходимыми запасными частями и оборудованием, а также оказанием им планового технического обслуживания.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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