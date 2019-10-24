Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с президентом Генассамблеи ООН (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ООН, проведен обмен мнениями по перспективам связи.

Информируя собеседника о реализации Целей устойчивого развития на национальном уровне, Мамедъяров рассказал о проводимых в стране экономических и социальных реформах.

Министр отметил, что Азербайджан привержен выполнению повестки устойчивого развития по 2030 г., и придает значение конкретным и практическим шагам по поощрению и оживлению сотрудничества и экономической интеграции оси Юг-Юг.

Министр также добавил, что в период своего председательства Азербайджан рассмотрит возможности расширения сотрудничества между Движением неприсоединения и Группой 77.

Президент Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде подчеркнул активную роль Азербайджана, а в рамках ООН, с удовлетворением отметил представление Азербайджаном второго добровольного национального отчета по Целям устойчивого развития.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам в повестке ООН, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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