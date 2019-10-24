Между Азербайджаном и Саудовской Аравией положительная динамика сотрудничества в туристической сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку принял замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Абдулрахмана Али Аль-Расси, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

На встрече сторонами было выражено удовлетворение развитием тесных отношений, существующих между Азербайджаном и Саудовской Аравией, подчеркнута положительная динамика в торгово-экономической сфере, в том числе, в области инвестиций и туристическом секторе.

Стороны подчеркнули, что продолжат поддержку, взаимно оказываемую в ООН и других международных организациях, отметили важность достижения экономических и гуманитарных целей развития в рамках Повестки ООН-2020 г.

Мамедъяров также акцентировал внимание на важности координированной работы между Движением неприсоединения и сотрудничества и G-77, а также в рамках сотрудничества оси Юг-Юг.

Замминистра иностранных дел Саудовской Аравии выразил надежду на то, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения будет успешным, и двусторонние связи между странами будут развиваться и впредь.

Стороны обменялись мнениями по другим глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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