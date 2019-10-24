Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

24 октября 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Кубы Мигель Диас-Канель в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля встречали заместитель премьер-министра Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
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