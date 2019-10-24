Активное участие в Движении неприсоединения является историческим достижением дипломатии Азербайджана — эксперт (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Если учесть, что в середине 90-х годов Азербайджан не отвечал требованиям интеграции в международные организации, и какие трудности это доставляло, то сегодняшнее тесное сотрудничество с многочисленными международными организациями воистину является большим историческим достижением Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, вступление в Движение неприсоединения следует считать необходимым и смелым решением азербайджанской дипломатии.

"Хотя Азербайджан присоединился к этому движению в 2011 году, стратегия внешней политики, осуществляемая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще с середины 90-х годов, с каждым днем все больше приближала страну к этому. В целом, присоединение Азербайджана к Движению неприсоединения является логическим завершением процесса, который был начат Гейдаром Алиевым, и в очередной раз доказал насколько привержен Президент Ильхам Алиев к принципу преемственности, в том числе, в сфере внешней политики. Активное участие в Движении неприсоединения является историческим достижением дипломатии Азербайджана. Представленные в этой платформе 120 государств и 10 международных организаций, обладают абсолютным большинством, как мирового населения, так и экономических и энергетических ресурсов", - сказал Гулиев.

По его словам, многочисленные аргументы доказывают, что любые высказывания и действия, направленные на препятствование, очернение деятельности Азербайджана в этой организации, категорически не соответствуют государственным и общественным интересам.

"Нет никаких сомнений, что трехлетнее председательство Азербайджана сыграет важную роль в истории самого Движения и развитии страны в частности. Председательство после всего лишь восьми лет членства в организации и проведение ее саммита в Баку являются неоспоримыми показателями большого доверия к Азербайджану, к потенциальным и реальным возможностям Азербайджана, в то же время, наглядным примером объективной оценки вклада Азербайджана в международную безопасность и мир. В числе "маркеров" участия Азербайджана в международных организациях очевидны такие факторы, как усиление эффективности этих организаций, оживление их связей с другими организациями. В этом смысле, сближение с помощью Азербайджана Совета Европы и исламских государств, вернее, культуры Запада и Востока считается одним из важных проявлений глобальной интеграции. Безо всяких сомнений в течение своего трехлетнего председательства Азербайджан даст толчок развитию отношений стран-членов Движения с другими континетально-региональными организациями, станет инициатором проектов взаимовыгодного сотрудничества. В Движении неприсоединения начинается качественно новый – азербайджанский период. Деятельность и новаторство Азербайджана в рамках Движения также отразятся на повышении эффективности других международных организаций», - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что Движение неприсоединения также играет ключевую роль с точки зрения расширения международной поддержки Азербайджана в связи с Карабахской проблемой.

"Достойно похвалы, что деятельность в Движении неприсоединения не препятствует эффективности сотрудничества Азербайджана с международными и региональными организациями, в которых он представлен. А это еще раз показывает, что внешняя политика Азербайджана неуклонно опирается на баланс, в основе которого лежат национальные интересы", - подчеркнул Гулиев.

Напомним, что XVIII саммит Движения неприсоединения будет проведен 25-26 октября в Баку. 23-24 октября министры иностранных дел стран-членов обсудят вопросы по подготовке к саммиту.

В бакинском саммите Движения неприсоединения примут участие главы государств и правительств порядка 60 стран, а также руководители международных организаций.

Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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