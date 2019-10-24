Эльмар Мамедъяров: Верим, что сможем усилить роль Движения неприсоединения в системе международных отношений (ФОТО)

24 октября 2019 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Верим, что в ходе саммита и нашего председательства, при помощи вашей поддержки, сможем усилить роль Движения в системе международных отношений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в заключительной речи во время Подготовительного собрания министров XVIII саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Подчеркнув, что за эти два дня были проведены результативные обсуждения, министр отметил, что во время интерактивных обсуждений были выслушаны интересные выступления и эти обсуждения еще раз наглядно показали, что Движение неприсоединения играет важную роль в укреплении международного мира и безопасности.

"С этой точки зрения, в согласованных с вами документах отразились несколько важных вопросов. Многосторонность важна сегодня как никогда ранее и защита этой значимой плоскости – на нашей ответственности. Движение неприсоединения — вторая крупная организация после ООН и является одной из основных движущих сил многостороннего сотрудничества. Мы гордимся, что взяли на себя председательство в этом славном Движении и внесем свою лепту в его предстоящие успехи. Верим, что в ходе саммита и нашего председательства, при помощи вашей поддержки, сможем усилить роль Движения в системе международных отношений. Кроме этого, верим, что наше председательство позволит построить сотрудничество со странами, не являющимися членами Движения неприсоединения.

Дамы и господа, итак, еще раз благодарю вас за значительный вклад в итоговые документы и активное участие в интерактивных дебатах. Надеюсь, что Бакинский саммит запомнится как один из самых успешных саммитов в истории», - сказал Эльмар Мамедъяров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Эльмар Мамедъяров: Верим, что сможем усилить роль Движения неприсоединения в системе международных отношений (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров: Верим, что сможем усилить роль Движения неприсоединения в системе международных отношений (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров: Верим, что сможем усилить роль Движения неприсоединения в системе международных отношений (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров: Верим, что сможем усилить роль Движения неприсоединения в системе международных отношений (ФОТО)
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