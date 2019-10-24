Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Ирана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани.

Президент Ильхам Алиев встретил Президента Хасана Роухани.

Президенты сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин Президент, дорогой друг. Добро пожаловать в Азербайджан.

Я очень рад, что братская страна представлена на Саммите Движения неприсоединения на самом высоком уровне. Завтра Азербайджан будет председательствовать в этом важном институте. Мы постараемся в течение трех лет достойно отстаивать интересы государств-участников на различных международных мероприятиях. Конечно, Ваш визит является хорошей возможностью для обсуждения двусторонней повестки дня и принятия мер для дальнейшего взаимодействия.

Наши связи опираются на древнюю историю, общую культуру. Сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне. За последние несколько лет мы встречались с Вами больше десяти раз. Каждая встреча имеет большое значение, поручения, данные после этих встреч, исполняются. Считаю, что связи между двумя государствами в настоящее время находятся на самой высокой вершине.

Эти прочные связи, естественно, оказали позитивное влияние на все сферы. В прошлом году наш торговый оборот увеличился более чем на 70 процентов. Считаю это рекордным показателем. За девять месяцев нынешнего года он вновь вырос на 45 процентов. Рад, что совместно реализуемый нами транспортный коридор Север-Юг успешно функционирует. В прошлом году по этому коридору было перевезено в 8 раз больше грузов. Как мне сообщили, за девять месяцев этого года грузоперевозки увеличились на 70 процентов. Как мы с Вами договорились, в настоящее время также функционирует транспортный коридор Юг-Запад. Вложены взаимные инвестиции. На основе иранских технологий функционирует автомобильный завод. Мы вместе отметили его открытие. В настоящее время идут проектировочные работы, связанные со строительством завода по производству автобусов. Мы плодотворно сотрудничаем в нефтегазовой сфере. В то же время определение в августе прошлого года правового статуса Каспийского моря еще больше укрепляет наши как пятисторонние, так и двусторонние связи. Очень позитивно традиционное сотрудничество в области культуры.

То есть, нет сферы, где бы мы не сотрудничали, и это сотрудничество дает результаты. Они налицо. Уверен, что нынешняя встреча также придаст новый импульс нашим связям. Еще раз добро пожаловать.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал:

-Господин Президент, мы очень рады, что сегодня находимся здесь, в гостях у Азербайджанского государства и азербайджанского народа. Хочу поздравить Вас, председательство в Движении неприсоединения переходит к вам. Мы очень рады тому, что в Вашей стране проделана прекрасная организационная работа для проведения этого Саммита.

Очень рад, что всякий раз, встречаясь с Вами, мы становимся свидетелями позитивных явлений, положительных изменений в связях между двумя странами. Как отметили и Вы, наши связи очень позитивно продвинулись в различных сферах, в том числе в области экономики, культуры, науки и других направлениях. Осуществляется прекрасное экономическое сотрудничество для расширения связей двух стран, и это радует оба государства. Считаю, что власти в Азербайджане и Иране, наши государства проводят плодотворную работу в интересах двух стран, для повышения благосостояния двух стран и народов, и это отрадно. Хочу заверить Вас в том, что государство и народ Ирана всегда были и будут рядом с Азербайджанским государством и азербайджанским народом. Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы также проведем обмен мнениями по темам, представляющим интерес для обеих сторон.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.

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