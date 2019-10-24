Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Вьетнама (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Данг Тхи Нгок Тхинь.

Приветствуя делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Я рад вас приветствовать в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну.

Мне очень приятно, что дружественная страна Вьетнам на высоком уровне участвует в работе Саммита Движения неприсоединения. Это свидетельствует о том, что ваша страна придает большое значение участию в этой важной международной организации. Как вы знаете, решение о том, чтобы Азербайджан взял на себя председательство в Движении неприсоединения, было принято единогласно всеми членами. Это свидетельство большого уважения, доверия к нашей стране со стороны стран-членов. Мы как председатель в течение предстоящих трех лет будем делать все для того, чтобы Движение неприсоединения активно продолжало участие во всех международных делах. Также мы планируем еще больше активизировать наши двусторонние связи со странами-членами, и в том числе с Вашей страной. Я рад, что наши отношения развиваются очень динамично, успешно и основаны на взаимном уважении.

Я с удовольствием вспоминаю мой официальный визит в вашу страну. Я был впечатлен бурным развитием вашей страны, решением важнейших социальных вопросов и очень динамичным ростом экономики. Также у меня была отдельная встреча с выпускниками азербайджанских вузов, которые во Вьетнаме занимают важные государственные и общественные посты. На этой встрече я пригласил наших друзей, которые когда-то учились в Баку, посетить Азербайджан, они приняли мое приглашение и провели здесь очень хорошие дни. После этого через год, в 2015 году, Президент Вьетнама совершил официальный визит в Азербайджан. То есть, это говорит о том, что динамика отношений была определена, и сегодняшний ваш визит еще раз подтверждает дружественный характер наших связей. Уверен, что и в дальнейшем наши дружественные связи будут успешно развиваться, охватывать политическую, экономическую, гуманитарную и другие сферы. Еще раз добро пожаловать.

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь сказала:

-Уважаемый господин Президент.

Прежде всего, я очень рада встретиться с Вами. Большое спасибо Вам за то, что Вы нашли время принять нашу делегацию. Я хотела бы выразить нашу благодарность за сердечный и теплый прием, оказанный нашей делегации во время Саммита в Азербайджане.

Это мой первый визит в красивую и очень современную страну – Азербайджан. Я высоко оцениваю организацию Азербайджаном данного Саммита и хотела бы поздравить Вас с огромными успехами, достигнутыми в деле развития страны.

Как Вы уже сказали, Вьетнам также придает большое значение развитию и укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Азербайджаном. Пользуясь этим случаем, я хотела бы передать большой привет и также приглашение от нашего генерального секретаря, Президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга посетить Вьетнам с официальным визитом. Правительство и народ Вьетнама никогда не забывают ту огромную помощь, оказанную азербайджанским народом вьетнамскому народу в деле защиты и строительства страны. В особенности Азербайджан оказал большую помощь Вьетнаму в деле подготовки кадров, в частности, как Вы уже сказали, в области подготовки нефтяных специалистов.

Этот год знаменует очень важную веху в двусторонних отношениях. Мы отмечаем 60-летие визита нашего Президента Хо Ши Мина в Азербайджан в июле 1959 года. С того момента, я думаю, этот визит уже заложил основу для развития отношений между нашими двумя странами. Особенно Баку является примером для Вьетнама в развитии современной нефтяной промышленности. Я полностью согласна с Вами в том, что в будущем нам надо приложить усилия для развития наших отношений во всех областях. Я также предлагаю, чтобы стороны усилили реализацию всех договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне, активизировали сотрудничество между ведомствами, министерствами, по линии партии, а также по линии парламента. Мы также должны тесно сотрудничать в рамках межправительственной комиссии по научно-техническому, торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы отношения в области экономики и торговли, инвестиций, науки и технологий еще более развивались. Стороны должны сохранить возможности периодических заседаний данной комиссии для своевременного устранения трудностей, а также продвижения сотрудничества в соответствии с новым периодом.

Как вы уже отметили, между нашими странами остается большой потенциал развития, поэтому мы считаем, что стороны должны придавать большое значение развитию отношений в таких областях, как нефтехимия, нефтегазовая промышленность, сотрудничество в области торговли, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной области. Я также предлагаю, чтобы стороны возобновили эффективное практическое сотрудничество в области подготовки кадров, особенно подготовки нефтяных специалистов и инженеров.

Пользуясь этим случаем, мы хотим еще раз поблагодарить Азербайджан за поддержку кандидатуры Вьетнама в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2019-2021 годы. Я также предлагаю, чтобы стороны продолжали традицию взаимной поддержки на международной арене, в том числе в рамках ООН, а также в рамках Движения неприсоединения.

В заключение было сделано фото на память.

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