Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Государственного совета Омана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Государственного совета Султаната Оман Яхъей бен Махфузом аль-Манзери.

Приветствуя делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Знаю, что вы только что приехали.

Яхъя бен Махфуз аль-Манзери: Да.

Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что ваш визит в нашу страну будет очень интересным и плодотворным.

Яхъя бен Махфуз аль-Манзери: Разрешите, пользуясь случаем, передать лично Вам и народу Азербайджана приветствия Его превосходительства Кабуса.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Передайте и мои приветствия и наилучшие пожелания Его превосходительству и его народу. Уверен, что в ходе визита в Баку Вы ознакомитесь с нашим городом, увидите развитие Азербайджана, а также примете участие в Саммите. Мы весьма признательны Вашей стране за то, что Оман представлен на Саммите на очень высоком уровне. Это демонстрирует то значение, которое Вы придаете членству в этой структуре, в то же время мы считаем это показателем дружбы по отношению к нам. Потому что как страна-хозяйка мы организовали это важное международное мероприятие и в течение трех лет будем председательствовать в этой структуре. Безусловно, мы будем совместно работать в рамках Движения неприсоединения, а также в двустороннем формате.

Ваш визит – хорошая возможность для обсуждения некоторых вопросов нашего двустороннего сотрудничества. Уровень политических связей, политический диалог и солидарность, которую мы демонстрируем в отношении друг друга в международных организациях, в частности в ООН, Организации исламского сотрудничества, нас удовлетворяют. Мы также хотим расширить наши экономические связи, сегодняшние связи находятся на среднем уровне. Однако думаю, что совместными усилиями мы можем достичь хороших подвижек, так как мы многое можем предложить друг другу. Тем самым мы можем расширить наши торговые связи. Мы можем найти много сферы сотрудничества, и я очень рад, что сейчас граждане Вашей страны чаще посещают Азербайджан.

Яхъя бен Махфуз аль-Манзери: Это хорошее место для них и их семей с точки зрения посещения.

Президент Ильхам Алиев: Да, совершенно верно. Кроме того, свободный визовый режим позволяет им в любое время приезжать в нашу страну. Я желаю Вам хорошего времяпрепровождения в Азербайджане.

Яхъя бен Махфуз аль-Манзери: Ваше превосходительство, в прошлом году я был здесь. Кроме того, я имел честь встретиться с Вами во время моего визита с целью участия в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине Вашего парламента. Мы провели прекрасное время в Азербайджане, в Баку. В рамках этого визита мы под Вашим руководством активизируем все усилия для того, чтобы в течение трех лет Движение неприсоединения добилось успеха. В Омане имеются очень большие возможности для инвестирования в нашу инфраструктуру, в частности, я имею в виду Dokon и другие проекты. Надеемся, что в этой области между нашими странами будут достигнуты определенные двусторонние договоренности.

Ваше превосходительство, большое Вам спасибо за то, что уделили время для встречи с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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