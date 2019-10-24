Президент Ильхам Алиев принял председателя Президиума Высшего народного собрания КНДР (ФОТО) (версия 2)

24 октября 2019 23:42 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:42)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Чхве Рен Хэ.

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Чхве Рен Хэ передал главе государства приветствия Председателя Комиссии по государственным делам Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

На встрече было отмечено развитие сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, подчеркнуто, что имеются возможности для расширения связей в экономической, гуманитарной сферах. Была выражена уверенность в том, что визит председателя Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Чхве Рен Хэ в нашу страну внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики подчеркнул, что с удовлетворением вспоминает визит общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в 1985 году в период его работы в руководстве Советского Союза в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения будет успешным.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Председателя Комиссии по государственным делам Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, просил передать и его приветствия Ким Чен Ыну.

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  • Президент Ильхам Алиев принял председателя Президиума Высшего народного собрания КНДР (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял председателя Президиума Высшего народного собрания КНДР (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял председателя Президиума Высшего народного собрания КНДР (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял председателя Президиума Высшего народного собрания КНДР (ФОТО) (версия 2)
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