Президент Ильхам Алиев принял академика Акифа Ализаде и вручил ему орден «Эмек» первой степени (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял академика Акифа Ализаде и вручил ему орден "Эмек" 1-й степени.

Поприветствовав Акифа Ализаде, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Акиф муаллим, вчера вы по собственному желанию ушли с должности президента Национальной Академии Наук Азербайджана. Сегодня я пригласил вас, чтобы поблагодарить за проделанную работу.

Акиф Ализаде: Здравствуйте, господин Президент. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вы уже много лет играете важную роль в развитии азербайджанской науки, как в советское время, так и в период независимости. Вы – большой ученый, большой организатор. Вы также многое сделали для подготовки научных кадров в Азербайджане. Проделанная вами работа высоко оценивается Азербайджанским государством. Как в советское время, так и в период независимости вы были удостоены различных наград.

Акиф Ализаде: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Вы и сегодня вносите ценный вклад в развитие азербайджанской науки. Мы часто беседовали с вами о развитии азербайджанской науки, и вам известно о моем отношении к этому вопросу. В последние годы была проделана большая работа по укреплению материально-технической базы науки – ремонт институтов, приобретение современного оборудования. Считаю, что современная научная библиотека является прекрасным даром для нашей науки. Я заложил ее фундамент и принимал участие в открытии. Как вам известно, подготовка Азербайджанской национальной энциклопедии осуществляется также по моей инициативе, и мы передали энциклопедии прекрасное современное здание.

Вы удостоены мною высоких государственных наград, орденов, и вы заслуживаете это. Вы награждены орденами "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал". А сегодня за проделанную работу я награждаю вас высоким орденом Азербайджана – орденом "Эмек" 1-й степени.

Акиф Ализаде: Благодарю Вас, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев вручил Акифу Ализаде орден "Эмек" 1-й степени.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Акиф Ализаде: Спасибо. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Акиф Ализаде: Господин Президент, прежде всего, конечно, я благодарю Вас за высокое доверие. Знаете, я уже более 60 лет работаю в академии. В семидесятых годах прошлого века великий лидер пригласил меня к себе, мы побеседовали. Мы долго беседовали.

Господин Президент, Вы многое сделали для Азербайджана. Я старался всеми силами, всем своим естеством служить, служу и до последнего дыхания буду служить нашему государству, науке, Вам.

При Вашей поддержке в академии, конечно, происходит возрождение. Вы оказали большую поддержку, господин Президент. После 2005-2006 годов началось большое, динамичное движение, вершиной которого стала новая библиотека. Второй такой в СНГ нет. Эти здания стали большим даром для академии.

Президент Ильхам Алиев: В то время некоторые здания академии были захвачены другими структурами. Я забрал их и вернул вам.

Акиф Ализаде: Да, вернули. Они захватывали, приватизировали и некоторые институты академии.

Президент Ильхам Алиев: Захватывали, приватизировали, хотели снести их, так как эти места находились в центре города. Хотели строить там здания.

Акиф Ализаде: Совершенно верно. Я обратился к Вам, и Вы сразу же вернули их академии. Я также благодарю Вас за крупный технопарк. Это – будущее академии. В настоящее время мы проводим там работу военного назначения. У нас договор с Министерством обороны. Мы также плодотворно сотрудничаем с Пограничными войсками, Министерством сельского хозяйства.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, наша наука должна придавать импульс общему развитию. Развитие фундаментальной науки, разумеется, является приоритетом. Развитие гуманитарных наук, в особенности, истории имеет огромное значение, так как наши горе-соседи занимаются фальсификацией истории.

Акиф Ализаде: Верно.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, развитию прикладных наук также необходимо придать мощный импульс. Новые технологии в сельском хозяйстве в несколько раз повышают урожайность. Мы должны проанализировать их. Также надо разобраться: у этих технологий могут быть вредные стороны. То есть, мы должны защитить себя. Поэтому создано Агентство продовольственной безопасности, чтобы предлагаемые гражданам Азербайджана продукты питания обладали всеми высокими качествами. Есть большой прогресс и в геологии, которой вы занимаетесь на протяжении многих лет. Посмотрите, на какой глубине мы сегодня бурим скважины? На какой глубине добываем нефть и газ? Вам хорошо известно о том, что в советское время мы не могли пройти дальше примерно 150-метровой глубины.

Акиф Ализаде: Да, 200-метровой.

Президент Ильхам Алиев: На самом деле это позволило нам сохранить месторождения для периода независимости. Если бы в то время были такие технологии, то с "Азери-Чираг", "Гюнешли" выкачали всю нефть, а с "Шахдениз" - газ. В настоящее время глубина там составляет 400 метров. В других новых разведочных проектах она достигает 700 метров. Мы построили буровую установку "Гейдар Алиев", способную бурить скважины на участках, где глубина моря составляет тысячу метров. После этого глубина пластов доходит до 7 тысяч метров. В советское время этого не было. Я всегда говорю, что отсутствие в то время таких технологий спасло нас. Иначе были бы выкачаны все запасы. Так же, как выкачали и забрали всю нашу нефть на суше. В Азербайджане было добыто более миллиарда тонн нефти. С чем мы столкнулись после распада Советского Союза: разрушенной инфраструктурой, загрязненными нефтью запрудами, Бибиэйбатом, Балаханами, они оставили экологическое бедствие. Сегодня мы очищаем их, сколько усилий вкладываем, сколько средств выделяем.

Акиф Ализаде: Очень большие.

Президент Ильхам Алиев: К счастью, таких технологий в то время не было. Сегодня они есть. Должен также сказать, что сегодня никто не знает о природных ресурсах Азербайджана, имеющихся в недрах ресурсах, месторождениях под морским дном столько, сколько наши геологи.

Акиф Ализаде: Верно, никто.

Президент Ильхам Алиев: Скажу вам из собственного опыта. Как вам известно, часть подписанных контрактов была расторгнута, так как запасов там не было обнаружено. Были такие месторождения, где иностранная компания бурила скважину и из-за того, что она оказывалась пустой, оставляла и уезжала. Наши геологи говорили: вы бурите не там, где надо, подсказывали где бурить. После этого другая компания пробурила скважину по совету наших геологов и обнаружила месторождение. Наглядным доказательством этого является месторождение "Абшерон". Подписывая контракт по месторождению "Абшерон", мы были абсолютно уверены в том, что там имеются крупные залежи газа. Приехала иностранная компания, пробурила не там, где надо, и уехала. Затем другая компания взялась за этот проект, и через два года мы будем добывать на "Абшероне" газоконденсат.

Акиф Ализаде: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Поэтому работа, проделанная в области науки, дает результат. Развитие сельского хозяйства, сохранение экологического баланса имеют огромное значение. Также считаю, что мы с вами проделали большую работу по улучшению бытовых условий ученых.

Акиф Ализаде: Мы начали там работу. Господин Президент, в Масазыре уже построен целый блок.

Президент Ильхам Алиев: Да, ученые с нетерпением ожидают этого.

Акиф Ализаде: Да, ожидают. Благодарю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем делать это. Даны соответствующие указания по повышению зарплат ученых. В пределах возможностей мы проделаем всю эту работу.

Акиф Ализаде: От имени всех ученых выражаю Вам признательность. Все довольны, все работают. Вам хорошо известно, что сейчас основное направление связано, конечно, с инновационными науками, их применением. Поручения даны, уверен, что мы и дальше будем развиваться в этом направлении. Мы очень благодарны Вам за все это.

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