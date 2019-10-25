Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем.

Президент Ильхам Алиев встретил Президента Мигеля-Диаса Канеля.

Главы государств сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча президентов Азербайджана и Кубы.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Господин Президент.

Я Вас приветствую, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад, что Ваша страна представлена на Саммите Движения неприсоединения на самом высоком уровне. Это говорит о том значении, которое Вы придаете участию в Движении неприсоединения. Как Вы знаете, с завтрашнего дня Азербайджан возьмет на себя председательство в этом очень важном международном институте. Хотел бы выразить благодарность Кубе и другим странам-членам, которые единогласно поддержали нашу кандидатуру. Для страны, которая всего 8 лет является членом Движения неприсоединения, это – большое достижение, большая честь и большая ответственность. Также очень хорошая возможность повидаться и обсудить вопросы нашего двустороннего сотрудничества.

В первую очередь, хотел бы Вас поздравить с избранием на пост Президента Кубы и пожелать Вам успехов в этом ответственном направлении, на этом ответственном посту. Уверен, что вместе мы будем прилагать много усилий для того, чтобы развивать наши двусторонние отношения. Мы активно взаимодействуем на международных площадках, в частности, в ООН, Движении неприсоединения. Но когда я сегодня ознакамливался с нашими экономическими показателями, конечно, они не могут нас радовать. Думаю, здесь очень много места для того, чтобы наращивать товарооборот между двумя странами. И конечно же, мы очень хотим развивать сотрудничество в гуманитарной сфере, в сфере туризма, спорта. Поэтому, думаю, повестка дня наших отношений должна быть достаточно обширной, и мы должны стремиться к тому, чтобы искать формы сотрудничества, которые были бы взаимовыгодны. Думаю, в рамках Вашего пребывания в Азербайджане мы наметим пути взаимодействия, дадим хороший толчок развитию наших связей. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сказал:

-Уважаемый Президент Алиев.

Нам очень приятно и представляет очень большую честь находиться в Вашей прекрасной стране. Хотели бы поблагодарить Вас за уделенное время, потому что Вы встречаете нас именно в день, когда мы прибыли сюда - мы знаем какая у Вас насыщенная и широкая повестка дня.

В первую очередь, хотели бы поздравить Вас с председательством в Движении неприсоединения с 2019 по 2022 годы, а также с тем, что Вы стали местом проведения XVIII конференции глав государств и правительств. Хотел бы также отметить, что Вы можете рассчитывать на поддержку Кубы в течение всего времени Вашего председательства в Движении.

У Кубы и Азербайджана есть общие взгляды на международную повестку дня, очень много совпадений. Перед нами стоят общие вызовы и цели сохранять единство в рамках Движения неприсоединения. Мы также считаем, что Движение неприсоединения является подходящей площадкой для поддержания диалога, для согласования мнений. Мы знаем, что вы будете развивать свое председательство в очень сложной политической ситуации. Но у вас будет наша поддержка. Куба привержена тому, чтобы все конфликты разрешались мирным путем, через диалог и проведение переговоров.

Отношения между нашими народами и странами – это исторические и традиционные отношения. Политический диалог является положительным и стабильным. Истоки этих отношений находятся именно в дружбе, которая была между Главнокомандующим Фиделем Кастро Русом и лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Мы почтили его память по прибытии в Баку. Поэтому я согласен с Вами, что мы можем сделать все возможное для того, чтобы поддерживать наш политический диалог и улучшать наш торговый обмен. В отношении политического диалога могу сказать, что за последние годы состоялись обмены между министрами иностранных дел, на другом уровне, другие министры посещали Азербайджан и, наоборот, ваши министры посещали Кубу. Я привез вам приветствия от генерала армии Рауля Кастро Руса.

Президент Кубы коснулся вопросов сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах, в области здравоохранения, образования, науки, культуры, биотехнологий, спорта, отметил, что его страна открыта для инвестиций азербайджанских предпринимателей. Подчеркнув, что в его стране внимательно следят за успехами Азербайджана в нефтегазовой отрасли, глава государства Кубы напомнил, что в советское время более 240 кубинских специалистов получили образование именно в Баку.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо большое. Хотел бы в первую очередь попросить Вас передать наилучшие пожелания и искренний привет генералу Раулю Кастро Русу. Также благодарю Вас за уважение к памяти Гейдара Алиева, который заложил основы азербайджанской государственности. Как Вы отметили, в советское время между ним и великим команданте Фиделем Кастро Русом сложились очень добрые доверительные отношения, основанные на глубоком уважении. И мы настроены на активное взаимодействие с Вашей страной по всем направлениям. Как Вы отметили, состоялись визиты министров иностранных дел, что подтверждает высокий характер политических связей.

Уверен, что после Вашего визита будут даны и с нашей стороны, и с вашей стороны соответствующие поручения экономическому блоку найти формы экономического взаимодействия с тем, чтобы увеличить товарооборот между нашими странами. Думаю, что одним из направлений сотрудничества могла быть инвестиционная политика. Азербайджан уже реализовал во многих странах крупные инвестиционные проекты, у нас есть хороший опыт в этом направлении. Вы также отметили сотрудничество в сфере спорта, и наши кубинские друзья, некоторые из них, участвуют в спортивных состязаниях от имени азербайджанских клубов. Для нас большой интерес представляет сотрудничество с вами в сфере здравоохранения, где вы достигли больших результатов самого высокого мирового уровня. Эта сфера для нас является приоритетной, поэтому думаю, что сотрудничество может быть многоплановым, и в качестве подготовки специалистов, и, может быть, в реализации каких-то совместных проектов.

В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан будет делать все возможное для укрепления солидарности между странами-членами. Мы глубоко привержены Бандунгским принципам, которые полностью совпадают с главными направлениями нашей внешней политики. Уважение суверенитета, независимости, территориальной целостности стран лежит в основе как Бандунгских принципов, так и международного права. Конечно, Азербайджан как страна, пострадавшая от нарушения международного права, естественно, на международной арене отстаивает верховенство международного права и уважение территориальной целостности и суверенитета стран. Со всеми странами-членами Движения неприсоединения у нас выстроены очень эффективные отношения, основанные на взаимном уважении. Наглядным свидетельством тому является, что мы были избраны председателем Движения неприсоединения единогласно всеми 120 странами. Также члены Движения неприсоединения сыграли большую роль в том, что Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности при поддержке 155 стран. Председательство в Движении – это большая ответственность, и я убежден, что мы справимся с этой задачей и также будем активно развивать двусторонние связи со странами членами, в том числе с Вашей страной.

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