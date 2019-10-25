Сегодня в Баку начинает работу XVIII саммит Движения неприсоединения

25 октября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинает работу XVIII саммит Движения неприсоединения, сообщает в пятницу Trend.

На саммите в целом примут участие главы государств и правительств около 60 стран, а также главы международных организаций. Для освещения мероприятия прошли аккредитацию 246 журналистов.

XVIII саммит Движения неприсоединения будет продолжаться два дня - сегодня и завтра.

Отметим, что 21-22 октября состоялась подготовительная встреча ответственных лиц стран-участниц. А 23-24 октября главы МИД стран-участниц обсудили вопросы подготовки к саммиту. На встрече глав МИД стран-участниц председательство заседания было передано со стороны министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Также 24 октября в Баку прошел молодежный саммит Движения неприсоединения.

Напомним, что Движение создано в 1961 году. Одним из ключевых принципов создания и деятельности Движения неприсоединения является его роль в качестве форума для сотрудничества между его членами. В настоящее время организация насчитывает 120 членов, 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей.

Движение неприсоединения - вторая большая организация после ООН. Сегодня примерно 55 процентов мирового населения живет в странах-участницах Движения. Эти государства обладают более 75 процентами нефтяных и более 50 процентами запасов газа мира, а также крупнейшими человеческими и природными ресурсами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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