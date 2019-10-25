Президент Ильхам Алиев принимает участие в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в Саммите.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

В XVIII Саммите, проводимом на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами", участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций.

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