Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку начинает работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, участвующих в саммите, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В XVIII саммите, проводимом на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами", участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций.

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