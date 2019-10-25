"XXI век станет веком тюркского мира" - Президент Ильхам Алиев в спецпроекте российской газеты "Коммерсантъ"

Авторитетная российская газета "Коммерсантъ" запустила новый спецпроект, посвященный главам стран бывшего СССР. Первый выпуск проекта посвящен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.



Как сообщает Trend, цель проекта, как отмечает газета, - узнать поближе лидеров стран бывшего СССР - что они говорят о своей юности, личной жизни, карьере, политике.



Авторы материала подобрали 10 знаковых цитат Президента Ильхама Алиева - об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, о Первом вице-президенте Мехрибан Алиевой, нагорно-карабахском конфликте и других областях.



Представляем читателям эти цитаты.



Президент Ильхам Алиев - об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве:



"Я много раз слышал: "Его ведет отец" или "Если бы Гейдар Алиев не был президентом, Ильхам не достиг бы этого". Что я на это скажу? Преемственность власти в каждой стране очень важна. Поэтому для Гейдара Алиева естественно было беспокоиться о своем преемнике. Кроме того, он заранее начал готовить преемника. Мой отец шаг за шагом передавал мне свой политический опыт, рассказывая, как поступать в различных ситуациях".



Президент Ильхам Алиев - о Первом вице-президенте Мехрибан Алиевой:



"Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана... Она профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист"

Президент Ильхам Алиев - о Нагорном Карабахе

"Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность".

Президент Ильхам Алиев - о евроинтеграции:



"Некоторые говорят, что дабы понравиться кому-то или обосновать донорские деньги мы должны интегрироваться в Европу. Спрашивается, в какую Европу мы должны интегрироваться? Сегодняшняя Европа у нас перед глазами... Мы должны интегрироваться туда, интегрироваться в кризис?! Должны интегрироваться туда, где говорят "стоп мусульманам"?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто применяет в отношении беженцев-мусульман двойные стандарты?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто держит мусульман в клетках?!"

Президент Ильхам Алиев - о тюркском мире:

"Наша братская связь (с Турцией.- прим. ред.) устойчива, и реализуемые проекты подтверждают это: братство, дружба между нами будут вечными, XXI век станет веком тюркского мира".

Президент Ильхам Алиев - о распаде СССР:

"СССР в качестве большого государства существовал исключительно за счет правильно проводимой национальной политики. Но руководившие после 1985 года СССР лица, или не осознавали свою ответственность, или намеренно предприняли ущербные шаги, среди которых отсутствие своевременного наказания сепаратистов... После карабахского конфликта возникли другие столкновения, что привело к распаду страны. К сожалению, по сегодняшний день он (президент СССР Михаил Горбачев - прим. ред) не привлечен к ответственности за это и другие преступления".

Президент Ильхам Алиев - о русском языке:

"Русский язык у нас также почитаем, как и в прошлом. Азербайджан никогда не поддержит тех, кто выбирает русский язык мишенью для своих атак".

Президент Ильхам Алиев - об оппозиции:

"Оппозиция должна измениться. Эти пропахшие нафталином люди уже надоели народу... Обществу нужна здоровая, конструктивная оппозиция, способная привлечь внимание правительства к тем или иным вопросам, высказывающая в адрес правительства здоровую критику, а не та оппозиция, что забрасывает полицию камнями".

Президент Ильхам Алиев - о критике:

"Freedom House считает, что Азербайджан не свободен, интернет частично свободен, за последние десять лет Азербайджан больше всех во всей Евразии отстает в демократическом управлении. Представляете? Это просто смешно и, наверное, не стоит комментировать. Freedom House является организацией, с которой наша страна никак не связана за ее проармянскую позицию и постоянные нападки на Азербайджан".

Президент Ильхам Алиев - об учебе:

"Меня приняли по справке, в которой официально утверждалось, что мне буквально через пять месяцев исполнится 16 лет. Первый год учебы был самым ответственным. Одно дело учиться в Баку сыну первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, а другое - в Москве, в совершенно иной среде да еще в таком молодом возрасте. Но я не подвел отца, учился хорошо в институте, а затем и в аспирантуре".

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