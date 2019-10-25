В истории управленческой системы Азербайджана начинается новая эра - депутат (версия 3)

25 октября 2019 13:11 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Управленческая система в Азербайджане на стадии кадровых реформ, которые должны расцениваться как очередной качественный этап преобразований проводимых в стране, сказал в пятницу Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Хикмет Бабаоглу.

По словам депутата, условия, обуславливающие реформы, должны восприниматься в контексте развития азербайджанской экономики, ее обновления с точки зрения глобальных экономических вызовов и роста конкурентоспособности. «Однозначно, условия, в которых кадровые реформы стали необходимы, уже были сформированы, что стало возможным благодаря проводимым до сих пор преобразованиям. Так как для более эффективной организации управления, в первую очередь, были созданы конституциональные и законодательные основы. В то же время благодаря структурным изменениям были сформированы новые организации для обеспечения эффективности управления», - отметил Х. Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что кадровые реформы идут параллельно со структурными преобразованиями.

«Это ограничивает возможность страны принимать независимые политические решения. Политическая независимость непосредственно связана с экономической независимостью», - сказал Бабаоглу подчеркнув, что страна, не имеющая экономики, не умеющая обеспечить себя, бесспорно, подвергается определенному давлению в системе международных политических отношений.

По его словам, в истории управленческой системы Азербайджана начинается новая эра. «Для того, чтобы периодически обеспечивать стойкое национальное развитие, необходимо такое важное условие, как проведение подобных реформ, что и происходит сегодня в Азербайджане. Этот процесс не только обеспечит качественные перемены на нынешнем историческом этапе, но и заложит фундаментальные основы для обеспечения развития в будущем».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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